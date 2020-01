Invita INE a participar como observadores electorales en Coahuila

El Instituto Nacional Electoral (INE) invita a los ciudadanos a participar como observador electoral en el proceso local de Coahuila, donde se renovará el Congreso del estado.

La vocal ejecutiva de la Junta Distrital 05, Karina Hernández Trejo, explicó que las solicitudes de acreditación como Observadores Electorales se reciben ante los consejos locales y distritales desde este momento y hasta el 30 de abril de 2020. Puede participar cualquier ciudadano mexicano que cumpla con los requisitos y obtenga su acreditación de la autoridad electoral.

El observador electoral es una forma de participación ciudadana para vigilar y exigir que las elecciones sean auténticas, como dice la Constitución. Pueden observar todas las etapas del proceso electoral, antes, durante y después de la Jornada Electoral, como son la instalación de la casilla; desarrollo de la votación; escrutinio y cómputo de la votación en la casilla; fijación de resultados de la votación en el exterior; clausura de la casilla; lectura en voz alta de los resultados en el Consejo Distrital; recepción de escritos de incidencias y de protesta.

Los requisitos que deben cumplir es ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos civiles y políticos; no ser ni haber sido dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político en los tres años anteriores a la elección; no ser ni haber sido candidato a puesto de elección popular, en los tres años anteriores a la elección; no haber sido designado para integrar mesas directivas de casillas; no haber sido designado representante de partido político, coalición o candidatura independiente ante algún consejo electoral.

Además, deben presentar solicitud, copia de la credencial para votar y dos fotografías tamaño infantil, ante los consejos locales o distritales del INE o ante el órgano correspondiente del Organismo Público Local (OPL); y es obligatorio asistir al curso de capacitación, a fin de obtener la acreditación de la autoridad electoral.

El objetivo es que los ciudadanos conozcan el desarrollo y las actividades que se realizan antes y durante las elecciones, con ello se contribuye a la transparencia y la credibilidad de las mismas. La convocatoria está disponible en www.ine.mx, donde se puede descargar la solicitud de acreditación.