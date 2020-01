Así fue el encuentro entre Julio Furch y el nuevo padrino de Santos

Tras el debut de Santos Laguna en el Estadio Corona para el Clausura 2020, el equipo también arribó a la cancha con un nuevo padrino.

Fue a través de redes sociales donde los Guerreros dieron a conocer la historia de Christian Jahel Ulloa Martínez, quien tiene hipoacusia, una deficiencia auditiva que no le permite percibir ciertos sonidos que los demás regularmente sí.

La madre de Christian, Suhem Martínez, compartió la historia de vida de su hijo, quien nació con un problema de pie equino bilateral y una malformación en la cadera, por lo que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente con la advertencia de los médicos de que él no podría caminar hasta los cinco años, sin embargo, al paso de un año, cuando le retiran los yesos, da la sopresa de que puede caminar.

“Después de ahí, me doy cuenta que no hablaba como otros niños, sólo balbuceaba, y del hospital me mandan a la Ciudad de México, el CRI, y ahí le hacen unos potenciales auditivos y se dan cuenta que no escucha”, compartió.

Actualmente el nuevo padrino de Santos se apoya con aparatos auxiliares y con la lengua de señas, siendo reconocido como un verdadero Guerrero que se esfuerza el doble que la mayoría de los niños para aprender las cosas y lograr sus metas.

Es por eso que Christian Jahel fue visitado en su escuela por futbolista Julio Furch, quien le dio la noticia de que había seleccionado para ser el padrino del Club Santos Laguna para el torneo Clausura 2020.

“Me sentí muy feliz cuando vino Fuch, y cuando me dijo que si quería ser padrino. Me siento muchísimo muy feliz”. expresó Christian, quien al igual que su mamá, están orgullosos de pertenecer a esta nueva experiencia.