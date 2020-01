Con más minutos, no me hubiera ido tan pronto: 'Chicharito' al Sevilla

Tras anunciarse la salida de Javier "Chicharito" Hernández del Sevilla para dar paso a su llegada al LA Galaxy de la MLS, el mexicano lanzó un mensaje de despedida en Instagram que posteriormente fue publicado en Twitter.

En el texto, el mexicano fue contundente al señalar que de haber contado con más minutos en el equipo sevillano, no se hubiera ido tan pronto como ha sucedido ahora.

"Estoy seguro de que si hubiera contado con más minutos, no me hubiera tenido que ir tan pronto", escribió el nuevo delantero del equipo angelino.

Además, se mostró agradecido con la ciudad, la afición y con "Monchi", director deportivo del Sevilla.

"Me despido de un club en el que estuve poco tiempo, pero lo suficiente para guardarle un especial cariño y saber lo que significa en el mundo del futbol. Es un adiós con nostalgia, porque estoy seguro de que si hubiera contado con más minutos, no me hubiera tenido que ir tan pronto. Solo me queda respetarlo. A consecuencia de ello, se ha decidido que pudiera tomar esta increíble oportunidad de seguir disfrutando mi pasión. Me voy tranquilo y contento, porque di todo por este club. Es difícil decirle adiós a una ciudad tan increíble como Sevilla, pero me despido muy agradecido con ella y toda su gente que desde el segundo uno me trataron muy bien. Quiero dar las gracias a todos mis compañeros, gente que trabaja en todo el club, cuerpo técnico y especialmente a Monchi; por toda la ayuda brindada y por darme la oportunidad de pertenecer a este club. Espero que logren todas las metas propuestas y que el nombre del Sevilla FC siga creciendo. ¡Hasta siempre! #VamosMiSevilla".