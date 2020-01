LA Galaxy hace oficial el fichaje de Javier 'Chicharito' Hernández

La mañana del 21 de enero del 2020, su paso por Europa se interrumpió, quizá terminó y es que el LA Galaxy de la MLS anunció que el mexicano será parte del equipo en la nueva temporada. Tras la partida de Zlatan, el equipo angelino necesitaba una figura mediática y la encontraron en el exgoleador del Manchester United.

Con un video titulado "Imaginémonos cosas chingonas", en el que el actor Eugenio Derbez relata una historia, el club estadounidense hizo oficial la contratación de Javier Hernández.

"Chicharito" partió de Chivas a Europa en el 2010, jugó para el United de Inglaterra, Real Madrid de España, Bayer Leverkusen de Alemania, West Ham inglés y Sevilla español.

Toca turno de la MLS, donde competirá con el rival de ciudad LAFC y además con otro mexicano que se ha convertido en ídolo de Los Ángeles, Carlos Vela.

What Los Angeles has been waiting for. @CH14_ pic.twitter.com/IS5E3rksWo