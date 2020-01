2008: Encuentran sin vida Heath Ledger, afamado actor australiano de cine y televisión

Heathcliff Andrew Ledger, nació el 4 de abril de 1979, en Perth, Australia, es descendiente de familiares irlandeses y escoceses. Vivió en el oeste australiano hasta que cumplió 16 años.

Abandonó la escuela a un año de graduarse, debido a que se mudó a Sydney junto a su mejor amigo, Trevor DiCarlo, con el objetivo de iniciar su carrera como actor.

Su primera oportunidad se presentó dentro de la serie estadounidense Roar, aunque a decir de sus más cercanos amigos, tenía un futuro prometedor como jugador de hockey de hierba.

En 1999, Ledger participó en la película hollywoodense 10 things I hate about you, pero obtuvo el papel protagónico en la película australiana Two hands, dirigida por Gregor Jordan.

Posteriormente, actuó en películas como The patriot, A knight's tale, Ned Kelly, The sin eater y The brothers Grimm.

En 2001, Heath Ledger tuvo un buen año en el terreno profesional, debido a que recibió el Premio ShoWest en la categoría de Estrella Masculina del Mañana, por su participación en la película The patriot, y el lanzamiento mundial del éxito de A knight's tale.

En 2003, Ledger fue nombrado uno de los "Hombres del Año" de la revista GQ australiana.

Un año más tarde, el actor fue objeto de las noticias debido a que inició una mala relación con los medios de comunicación, gracias a un fotógrafo paparazzi, quien fue víctima de "escupitajos". Desde ese acontecimiento, se dice que Heath ha arrojado saliva a distintos paparazzis.

Empero, los periodistas no se quedaron con las manos cruzadas, ya que durante la alfombra roja de Brokeback Montain, atacaron al actor con pistolas de agua en venganza de su comportamiento con la prensa.

En 2005, Ledger se anotó un triunfo con la candidatura al Globo de Oro a Mejor Actor en drama por su interpretación en Brokeback Mountain, de vaquero de un rancho en Wyoming, quien vive un romance con el aspirante a vaquero de rodeo “Jack Twist”, interpretado por Jake Gyllenhaal.

El actor recibió buenos comentarios por parte de la crítica. Stephen Holden del New York Times aseguró: "El Sr. Ledger y el Sr. Gyllenhaal hacen esta angustiosa historia de amor físicamente palpable. Es una gran actuación en pantalla, tan buena como las mejores de Marlon Brando y Sean Penn".

"La magnífica actuación de Ledger es un milagro fílmico. Parece arrancarlo de sus entrañas. No sólo sabe cómo Ennis se mueve, habla y escucha; sabe cómo respira. Pero inhalar el aroma de la camisa colgada en el clóset de ´Jack´ es medir el dolor del amor perdido", afirmó la revista Rolling Stone.

Gracias a esta película (Brokeback Mountain), Heath Ledger recibió otros reconocimientos como Mejor Actor de 2005 del Círculo de Críticos de Cine de Nueva York y el Círculo de Críticos de Cine de San Francisco.

Ledger mantuvo una relación con la actriz Michelle Williams, a quien conoció en el set de Brokeback Mountain y tuvo una hija, Matilda Rose, quien nació el 28 de octubre de 2005 (cuyo padrino fue su amigo Jake Gyllenhaal). Pero en septiembre de 2007 los actores se separaron.

El actor, que fue encontrado muerto en su apartamento de Manhattan, Nueva York, el 22 de enero de 2008, pretendía ser el enemigo del "hombre murciélago", conocido como "The Joker", en la nueva secuela Batman, the dark knight, que se estrenaría en julio de 2012.

Sin embargo, su última participación en cine, fue en Bob Dylan I'm not here, en donde encarnó la vida de este legendario músico.