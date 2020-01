Ozzy Osbourne revela que sufre de Parkinson

El cantante de 71 años informó a Good Morning America que ya no podía ocultar sus problemas de salud y que está tomando una 'gran cantidad' de medicamentos para tratar su dolor nervioso.

Comenzó, dijo, cuando sufrió una caída el año pasado y tuvo que someterse a una cirugía.

Después de eso, empezó a experimentar dolor en los nervios y los médicos han tenido dificultades para determinar si la caída, la cirugía o su afección son los culpables de su afección.

Insistiendo en que estaba "lejos de" su lecho de muerte, como se había informado erróneamente, dijo que quería "reconocer" su condición por el bien de sus fanáticos.

"Ha sido terriblemente desafiante para nosotros", señaló sobre el año pasado. "Tuve que someterme a una cirugía en el cuello que me atornilló todos los nervios. Descubrí que tengo una forma leve de...", dijo antes de mirar a su esposa para terminar su oración.

Sharon intervino: "Es Parkin 2, que es una forma de Parkinson. Hay tantos tipos diferentes de Parkinson".

"No es una sentencia de muerte por ningún tramo de la imaginación, pero afecta los nervios de tu cuerpo. Es como si tuvieras un buen día, luego un buen día y luego un día realmente malo '', expresó Sharon.

Ozzy continuó: "Hace un año estaba en un estado terrible. Estoy tomando una gran cantidad de medicamentos, principalmente para la cirugía".

"Tengo entumecimiento en este brazo y mis piernas se están enfriando. No sé si es el Parkinson o qué. Ese es el problema", explicó.

La pareja reveló que han agotado las opciones médicas en los Estados Unidos y viajarán a Suiza en abril para buscar el consejo de un profesor especializado en la afección.

Ozzy fue diagnosticado previamente con el Síndrome de Parkin en 2005. Tiene síntomas similares al Parkinson.

