'Chicharito' ya viste la camiseta de LA Galaxy

Javier “Chicharito” Hernández aún no es anunciado oficialmente como jugador de LA Galaxy, pero aún así ya viste los colores del equipo y habló sobre sus planes en la Major League Soccer (MLS).

Tras la confianza que asegura le ha dado el gerente de la liga estadounidense y del club, el delantero mexicano hace su traslado desde el Viejo Continente en busca de aumentar las posibilidades de volver a ser un referente para la Selección, así como ha sucedido con Jonathan dos Santos y Uriel Antuna.

“Voy a jugar. Eso es lo que quiero en mi vida. La gente va a decir que fue porque no pude hacerlo (en Europa), pero a veces en el futbol hay cosas que no están en tus manos. Los últimos dos años, los gerentes decidieron dar confianza a otros jugadores en lugar de a mí. y ahora, LA Galaxy, el gerente y la liga, me dice: ‘Mira, Javier, queremos darte toda la confianza, toda la confianza para ayudarnos’, y por eso estoy tomando esta oportunidad”, dijo para el portal Los Angeles Times.

Además, compartió que Jonathan, quien será su compañero del equipo, le expresó que la liga está muy subestimada, pero que él realmente no va a retirarse ahí.