En mi artículo anterior mencioné los diversos logros alcanzados por el Gobierno Federal que preside Manuel López Obrador al inicio del año, por considerar que o todo debe de verse desde una perspectiva negativa y reconocer lo que se está haciendo bien.

Sin embargo debido al espacio correspondiente postergué puntualizar algunos aspectos que en mi concepto requieren una reflexión y valorización de lo que está por realizarse, evitando mencionar los casos que ya se discutieron o fueron objeto de discusiones o debates en torno a los temas que por lo trillado y sobre todo porque a pesar de ellos siguen adelante en su realización; ya que por lo visto el voto mayoritario y abrumador que alcanzó el Mandatario no permiten que otras opiniones puedan ser consideradas.

Menciono en primer término que a pesar del éxito indiscutible para nuestro país con motivo de la ya inminente firma del T-MEC por Estados Unidos, Canadá y México sería bueno que se fueran implementando medidas contra cíclicas por llamarlas de alguna manera, ya que con una personalidad como la del Presidente Trump dando por descontado su reelección todo se puede esperar, tal es el caso del aspecto laboral por los compromisos que se pactan en dicho tratado y la seguridad expresada por la Secretaria del Trabajo que menciona que se está avanzando con rapidez y con resultados óptimos en las negociaciones con patrones, sindicatos etc. Lo que espero sean una realidad por el bien nuestro; además de otros aspectos de mayor tecnisismos como el del sector automotriz y de infraestructura que desde luego tienen plazos solo que es conveniente que se le vayan dando seguimiento y sobre todo transparencia en la información correspondiente.

Otro asunto sumamente delicado es el relacionado con la desaparición del Seguro Popular substituido por el INSABI que se ha convertido en un Frankastein que precisamente está impactando en forma negativa a la clase menos favorecida y que es donde el Presidente López Obrador a puesto mayor énfasis en apoyarlos lo cual ha merecido el respaldo de toda la sociedad, pero lo que está pasando es altamente preocupante por tratarse de uno de los aspectos de mayor importancia en todas las sociedades: La Salud.

A lo largo y ancho del país sólo se escuchan lamentos y desesperación por la falta de medicamentos, atención médica el no saber a quién acudir es obvio que el Gobierno se equivocó en la estructuración de un plan que hasta hoy es un fracaso, la improvisación es lo que resalta, no es posible congelar de la noche a la mañana un sistema que con todas sus fallas al menos estaba resolviendo las necesidades más apremiantes en éste sentido, cual urgencia en construir un sistema desarticulado y destruir otro que estaba dando soluciones reconociendo que parcialmente pero no como está sucediendo en éste momento, la solución no se concreta y el Gobierno con el Director de ésta Institución no reconocen las fallas lo cual desde mi punto de vista ya tiene condiciones inhumanas, no caben los pretextos de lo que se robaron o malbarataron los gobiernos anteriores, no es posible que el Director responsable de lo que está sucediendo en las diversas entrevistas mencione que el plazo que se considera para resolver estas deficiencias o aberraciones será para fines de éste año ¿y mientras que pasará con las personas afectadas? enfermas sin tratamiento, sin recursos y para colmo se les cobra la famosa cuota de recuperación y la indiferencia es brutal y sin sentido.

Otra novedad es el inicio de la construcción de mini sucursales del Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito . Institución de Banca de Desarrollo, que nació en la presente administración, desapareciendo a Bansefi y que como yo lo entiendo será quien disperse recursos de programas sociales del gobierno federal, así como el acceso al financiamiento y facilitar promover el ahorro entre los mexicanos. En declaraciones y comunicación suena muy bien, pero ignoro si ya se tienen las reglas de operación. Autorizaciones para otorgar créditos, personal capacitado, maneras de promover etc. etc. ¿ y cual es la opinión de las autoridades como la SHCP, CNB, BANXICO? … por otra parte según datos de la Sría. de Hda. los recursos previstos para el presente año, en financiamiento por parte de la Banca de Desarrollo son del 22 por ciento menor al presupuesto del año pasado.