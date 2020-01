No quiere película sobre su vida

El músico británico Sting no quiere que su vida sea contada en una película, como ha pasado con Freddie Mercury o Elton John, pues él ya lo hace, pero de una manera más artística.

"Absolutamente no. Simplemente no creo que quiera", dijo acerca de hacer un largometraje. "Estoy contando mi historia de una manera artística. Es una metáfora. Esta es una historia sobre mí. Estoy en esta obra de muchas maneras, probablemente más de lo que pretendía", aseguró a medios estadounidenses, en referencia al musical The last ship, que protagoniza.

"El personaje que interpreto está construido de varias personas como mi padre, tíos, gente con la que me crié. Así es como quiero hacerlo, en lugar de que alguien diga: '¿Cuál es el arco de la vida de Sting?'. Aún no lo he terminado", continuó.

The last ship es un musical original con música y letras de Sting, el cual está inspirado por sus experiencias infantiles, fue estrenado originalmente en Chicago en 2014, pero luego de varias producciones, finalmente es protagonizado por el músico de 68 años. "Es realmente la historia de mi pueblo. Vengo de un pequeño pueblo en el noreste de Inglaterra. Era un famoso pueblo de astilleros. Se construyeron los buques más grandes jamás construidos en el planeta, justo al final de mi calle".

"Era una especie de ambiente industrial épico y surrealista, que no apreciaba de niño. Era una idea muy aterradora que terminaría en el astillero como lo habían hecho mis antepasados. Me cruzaba con miles de hombres cada mañana, pensando: 'No quiero esto'", finalizó.