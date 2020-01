Rodgers, otra vez se queda en la orilla

- Una captura y un balón suelto en una serie. Un centro defectuoso que no pudo controlar en la siguiente. Y luego, un envío interceptado.

Todo ello en la primera mitad.

El fracaso más reciente de Aaron Rodgers en el partido por el campeonato de la Conferencia Nacional lo volvió a dejar a la orilla del Super Bowl. La temporada de los Empacadores se quedó corta de nuevo, con otro encuentro para el olvido dentro de los playoffs, que concluyó el domingo en una derrota por 37-20 ante los 49'ers de San Francisco.

Rodgers no ha avanzado más allá de la final de conferencia desde que logró su único viaje al Super Bowl, donde se coronó en aquella lejana ocasión, posterior a la temporada de 2010. Su decepción fue evidente a un costado del terreno.

Y las derrotas duelen más en momentos en que Rodgers no es ya un joven mariscal de campo.

"Ahora esto es algo más crudo. Definitivamente yo diría que esto duele más que en el comienzo de tu carrera, porque te das cuenta de lo difícil que es llegar a este sitio", comentó Rodgers. "Luego te percatas de que no me quedan tantos años por delante como los que he jugado ya. Así que es ligeramente más decepcionante".

Con un rostro pétreo y las manos en la cintura, Rodgers observó los últimos segundos del encuentro.

Por supuesto, Rodgers completó sus primeros ocho envíos, pero los Empacadores (14-4) nunca encontraron el ritmo ofensivo. Tampoco tuvieron respuesta para el dinámico corredor Raheem Mostert, quien brilló con los 49'ers.

Rodgers tuvo otro regreso amargo al área de la Bahía de San Francisco, donde lució con la Universidad de California en Berkeley.

En estos días, se habla menos del draft de 2005, cuando los 49'ers se abstuvieron de reclutar a Rodgers como primera selección general y se decantaron por Alex Smith.

Rodgers, de 36 años y originario de Chico, localidad del norte de California, guio finalmente un ataque que derivó en puntos al comienzo de la segunda mitad. Conectó un pase de nueve yardas con Aaron Jones para un touchdown.

Jones realizó un acarreo de una yarda a la zona prometida en el comienzo del cuarto periodo.

Rodgers terminó completando 31 de 39 envíos para 326 yardas, dos anotaciones y dos interceptados, con un rating de 97,2. Pero sufrió su tercera derrota consecutiva en una final de conferencia durante un periodo de seis años.

Sucumbió también en estas instancias tras las campañas de 2014 y 2016.