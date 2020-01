Protestan por falta de apoyos y obra pública en Matamoros

Ciudadanos que apoyan a la organización de Antorcha Campesina, protestaron públicamente en la presidencia de Matamoros este lunes pasado y manifestaron su inconformidad con el ayuntamiento, porque no ha cumplido una serie de peticiones que realizaron desde el 2019 en materia de apoyos sociales y obra pública.

Carla Olivas, coordinadora en el municipio de Matamoros de Antorcha Campesina, mencionó que se reunieron personas de diferentes colonias en este día para buscar al alcalde, pues no han encontrado solución a sus demandas.

Acudieron personas de colonias como Los Olivos, Las Calaveras, Colosio, La 21, Carolinas, La Onofre, Congregación y Coyote.

"Nosotros le hemos pedido obra pública y apoyos sociales. Le pedimos al alcalde que nos contemplara, incluso fuimos con el gobernador y él nos dijo que nos pusiéramos de acuerdo con el alcalde, pero no vemos disposición, pues hemos pedido hules, despensas y no hay nada, ni de obra pública, le hemos pedido que nos pavimente algunas calles, además del alumbrado pero no", dijo Olivas.

Mencionó que en todas las administraciones municipales de Matamoros anteriores han tenido problemas, pero que actualmente al alcalde Piña le corresponde arreglar esta situación.

"Tampoco voy a hablar bien de los otros que han estado, porque con todos los alcaldes hemos tenido problemas de que no nos resuelven, pero queremos que el que está actualmente de presidente nos resuelva", dijo la coordinadora del movimiento antorchista en Matamoros.

Mencionó que el miércoles pasado había quedado el munícipe de recibirlos en la Dirección de Seguridad Pública, pero no fue así.

Los inconformes dijeron que cada año entregan un pliego petitorio, del cual no se resolvió nada el año pasado porque les dijeron que ya todo estaba programado.

"Pedimos que nos agenden una reunión real, donde vamos a plantear nuestras necesidades y si no nos cumplen con nada, vamos a cerrar algunas calles", dijo la líder.

El secretario del ayuntamiento de Matamoros, Salvador Vega, agendó la reunión con el alcalde para el día 28 de este mes al medio día y lo disculpó ante los ciudadanos, asegurando que por motivos de agenda no se encontraba en disponibilidad de verlos este día.

"Ellos no nos han entendido que nosotros tenemos una programación de obras y les hemos explicado que necesitamos que nos hagan llegar las peticiones con tiempo, por ejemplo en los últimos meses del año, para que se puedan programar el siguiente. El alcalde hoy no los pudo atender por cuestiones de agenda, pero ya quedamos para el día 28, martes, a las 12 del día. Les propusimos que hagamos una mesa de trabajo", dijo el secretario del Ayuntamiento, quien mencionó que no harán obras en terrenos que son irregulares "y ellos son mucho de apropiarse de zonas que no les pertenecen", dijo.

No obstante, señaló que en los casos donde sí proceda, se está analizando qué tipo de obras son factibles a través de la Dirección de Obras Públicas municipales para este año.