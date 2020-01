Mujeres se apoderarán de la pantalla grande

Wonder Woman, Black Widow o Birds of Prey protagonizarán un año con una muy feminista oleada de películas de superheroínas, pero este año también dará la oportunidad de disfrutar de cine de calidad, como J'accuse, de Roman Polanski, y 1917, de Sam Mendes.

La primera en llegar, en febrero, será la esperada Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn que, como su nombre indica, se basa en el personaje antagonista de Batman al que da vida Margot Robbie, enfundada en su traje de antiheroína de DC, con Ewan McGregor como el villano Black Mask.

Hace unos días, se estrenó un segundo tráiler del largometraje en el que después de separarse de Joker, Harley Quinn y otras tres heroínas (Canario Negro, Cazadora y Renée Montoya) unen sus fuerzas para salvar a una niña (Cassandra Cain) del malvado rey del crimen Máscara Negra.

Heredera natural de la Captain Marvel, el 30 de abril llega uno de los personajes favoritos de los fan, Black Widow, en una película situada cronológicamente entre Avengers: Civil War y Avengers: Infinity War que indaga los orígenes de Natasha Romanoff, la doble agente secreto rusa a la que da vida Scarlett Johansson.

Además de Scarlett, actúan Florence Pugh, Rachel Weisz y David Harbour. La dirección corrió a cargo de Cate Shortland (El síndrome de Berlín: Nunca te vayas).

Y en junio se estrenará Wonder Woman 1984, segunda parte de Wonder Woman (2017), el carismático personaje de DC interpretado por Gal Gadot, esta vez, ambientada en los años 80 y dirigida de nuevo por Patty Jenkins, con Pedro Pascal, Chris Pine, Robin Wright, Connie Nielsen y Kristen Wiig en el reparto.

De personajes de cómic a mujeres de carne y hueso, directo de Games of Thrones, Kit Harington acompaña a las míticas Angelina Jolie y Salma Hayek en Eternal, una historia de ciencia ficción, mientras Renée Zellweger se redime con su público convertida en Judy Garland en el biopic Judy.

Si de actrices impactantes hablamos, hay que destacar a Penélope Cruz en su primer papel de "cubana" en Wasp Network, una organización de élite cuya misión es infiltrarse en los grupos contrarios a Fidel Castro, que dirige Oliver Assayas, en la que comparte cartel con Pedro Pascal, Édgar Ramírez y Gael García Bernal.

Mujer -y remake- llega Mulán, la gran apuesta de Disney para 2020, adaptación del clásico pero esta vez con personajes reales, protagonizada por Yifei Liu.

Además de Liu Yifei figuran los actores Donnie Yen, Gong Li, Jet Li, Jason Scott Lee, Rosalind Chao, Utkarsh Ambudkar, Tzi Ma, Yoson An, Doua Moua y Jimmy Wong.

O a Godzilla vs. Kong, con Alexander Skarsgard y Rebecca Hall dirigidos por Adam Wingard, novedad MonsterVerse del nuevo Universo Cinematográfico de Monstruos de Warner Bros.

También vuelve otro "monstruo", Tom Cruise, en su eterno papel de aviador en Top Gun: Maverik, segunda entrega 30 años después de haberse convertido en uno de los mejores pilotos de la escuela de vuelo, y los Ghostbusters: Afterlife, en una secuela que sigue la trama original con los mismos protagonistas, pero adolescentes.

Además, los lectores más empedernidos tendrán motivos de conversación con las adaptaciones de novelas inolvidables.

Oz Perkins se atreve con Gretel y Hansel; Autumn de Wilde (famoso por los videos de Beck) debuta con el clásico de Jane Austen Emma, protagonizada por Anya Taylor-Joy, y Joe Wright (Pride & Prejudice) versiona la novela homónima de A.J. Finn The Woman in the Window, con Amy Adams, Julianne Moore y Gary Oldman.

Esperadísima también la adaptación de Dune, la mítica novela homónima de Frank Herbert, uno de los grandes clásicos de la ciencia ficción del Siglo XX, que dirige Denis Villeneuve, con Javier Bardem, Rebecca Ferguson, Timothée Chalamet, Jason Momoa, Oscar Isaac, Josh Brolin y Charlotte Rampling en uno de los mejores repartos del año.

Otra Ema, esta vez encarnada en la actriz Mariana di Girolamo, llegará a la gran pantalla de la mano del chileno Pablo Larraín, un drama enmarcado en un universo femenino de música y baile que retrata la nueva generación de jóvenes chilenos.

De opiniones encontradas, la película, con una belleza cinematográfica y una increíble banda sonora, muestra a unos personajes que no generan empatía con el espectador al cuestionar muchas de sus acciones, las cuales terminan teniendo sentido al finalizar el filme.

A lo largo del año se estrenarán también The Invisible Man, de H. G. Wells, con Elisabeth Moss, Candyman, relectura del relato de terror The Forbidden de Clive Barker, y la vasca Ofrenda a la tormenta, tercera entrega de la Trilogía del Baztán de Dolores Redondo, de la que se encarga Fernando González Molina, de nuevo con Marta Etura.

Otro que regresa es Brian de Palma, tras ocho años sin estrenos, con Domino, un thriller policial avalado por sus protagonistas, Nikolaj Coster-Waldau y Christina Hendricks.

Otras oportunidades de ver buen cine son The Lighthouse, de Robert Eggers, con Robert Pattinson y Willem Dafoe; Tenet, un thriller de acción ambientado en el mundo del espionaje internacional del idolatrado Christopher Nolan, o Jojo Rabbit en modo comedia, de Taika Waititi, de nuevo con Scarlett Johansson, y la historia de un niño de diez años con un curioso amigo imaginario: Adolf Hitler.

Sin olvidar al 007 Daniel Craig, que vive una vida tranquila sin sobresaltos en Jamaica hasta que le vuelven a requerir sus servicios en No Time to Die, donde se puede ver, además, a Ana de Armas, Léa Seydoux, Rami Malek, Ralph Fiennes o Christoph Waltz.

Y tras el éxito histórico de Campeones, Javier Fesser vuelve a la carga con Historias interminables, una colección de historias con humor surrealista, protagonizada por Chani Martín, Laura Gómez-La Cueva, Janick, Alberto Castrillo-Ferrer y Fernando San Segundo.

Estrenos