Rumores de canje, una 'falta de respeto', dice Nolan Arenado

El astro de los Rockies, Nolan Arenado, consideró una falta de respeto el hecho de que el gerente general de Colorado, Jeff Bridge, haya reconocido que escuchó ofertas de canje por el pelotero.

En febrero de 2019, Arenado, cinco veces elegido al Juego de Estrellas, llegó a un acuerdo por ocho años y 260 millones de dólares con los Rockies.

Cuando se le preguntó cuál era su opinión sobre los comentarios de Bridich, Arenado respondió: "No me importa lo que diga; hay muchas faltas de respeto por ahí". "No hay ya relación. Solo se trata de jugar con todo por mis compañeros y por los fanáticos".