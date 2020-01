Inminente, legalización de cannabis: senadora

Es inminente la legalización de la cannabis para uso medicinal y todo apunta a que también se permitirá su uso lúdico en la legislación, que los senadores deben aprobar en los próximos meses.

"Tenemos como plazo de la Suprema Corte de Justicia, el Senado, hasta el día último de abril, para que saquemos una solución; si no, ellos van a decir cómo se hace", informó la senadora por Durango, Margarita Valdez Martínez, quien refirió que ya hubo una primera reunión con la Cofepris y se prevén más para afinar detalles, porque es definitivo que el uso medicinal se aprobará.

"Tiene que ir la legalización de la cannabis, es por decreto, por mandato, porque ya se hizo jurisprudencia en el caso de los niños que están solicitando, que tienen todo el derecho de que se les pongan los derivados de la cannabis para resolver problemas de salud".

Sobre el uso lúdico, reconoció que aún hay posturas a favor y en contra, aunque reiteró que ella votará a favor. "Hay una corriente de médicos e investigadores que se quieren limitar al uso medicinal, pero hay también otra corriente que dice que debe de pasarse también al uso lúdico porque es un derecho de quienes solicitan que se les permita, legalmente, hacer uso de él", declaró.

Y agregó que hay sustancias legales que hacen más daño, "si no nos tocó la regulación del tabaco, que hace mucho más daño que la cannabis, si no nos hemos opuesto a que sea legal, que destruye el hígado rapidito. No estaría en mí que por cuestiones religiosas, morales, familiares, me opusiera al derecho que tienen los demás(...) Los que no quieren votar a favor, ese día no se van a presentar al Senado, que son de Morena", citó.

Y aseguró que también ya se ha abordado el tema desde el aspecto de la producción y las adicciones con especialistas en la materia, quienes dicen que "las cosas bien normadas, reguladas, vigiladas, dan buenos resultados, entre ellas el uso lúdico".