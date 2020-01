Piden empresarios presentar denuncia por posibles actos de corrupción

Sorprende a empresarios laguneros la queja de negocio respecto a posibles actos de corrupción por parte de policías municipales de Torreón. Piden presentar denuncia formal y que las autoridades investiguen la situación.

El presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad, Sergio García López, exhortó al propietario del negocio de recreación deportiva Victoria Soccer, ubicado sobre el bulevar Torreón - Matamoros, frente al parque industrial Las Américas, a que acuda a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Coahuila para presentar una denuncia formal en contra de los elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) a quienes acusa de pedirle "cuota de vigilancia".

"Nos sorprende. Nosotros estamos muy pegados en todas las corporaciones y siempre hemos invitado a la ciudadanía a que haga sus quejas. Qué bueno que lo manifieste, lo tiene que presentar en la Fiscalía, nosotros hemos impulsado las campañas de denuncias ciudadanos, entonces el primer paso sería que acudiera a realizar su denuncia formal", expuso.

Señaló que la vigilancia no se debe cobrar e indicó que no se han recibido reportes similares en el Consejo ni hay incidencia de quejas, por lo que están en comunicación con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) para atender esta problemática, sin embargo, tampoco han observado anomalías en este sentido.

Por su parte, Luis Cuerda Serna, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), dijo que se revisó esta situación con los agremiados pero no se han registrado reportes de este tipo.

"Es una acusación muy fuerte, requiere de una respuesta contundente de parte del Municipio, son acusaciones de corrupción, si esto se investiga a fondo y es real, sería necesario solicitar la baja de estos elementos", comentó. "Yo platiqué con algunos socios temprano, le he estado dando seguimiento al caso, ellos me dicen que no les han solicitado nada".

Consideró que esta queja debe servir para que cualquier ciudadano que se sienta agredido en sus bienes o en su negocio se acerquen a la cámara para deslindar las responsabilidades que ello conlleve. En la Canaco se cuenta con un módulo para presentar denuncias ante la FGE.