Sin aprobarse, nueva Ley de Tránsito estatal

El 15 de diciembre de 2019 se aprobaron reformas a la Ley de Tránsito para los Municipios del Estado, para prohibir a conductores de motocicletas, trimoto, cuatrimoto o motocarro, llevar como acompañante a menores de cinco años que no puedan sujetarse por sus propios medios y alcanzar el posapies. Sin embargo, no se ha publicado en el Periódico Oficial, por lo que no ha entrado en vigor.

Pese a ello, a decir del diputado Antonio Ochoa Rodríguez, quien fue el que promovió la iniciativa, el Municipio tiene que actuar y aplicar esta prohibición "hasta por convicción". "Debemos de ser responsables de que después de un accidente ya nada es igual", enfatizó. Agregó que prevé reunirse con autoridades de la Dirección Municipal de Seguridad Pública para ponerse de acuerdo en torno al mecanismo para concientizar. "El municipio tiene que empezar a trabajar en la reglamentación, no podemos esperar a que entre en vigor o a que haya un reglamento municipal, creo que por convicción se debe de hacer", señaló. Y añadió que la falta de publicación, no debe impedir que se actúe contra quienes trasladen menores en las unidades contempladas. "Todavía no está publicada en el Diario Oficial, ya de manera pronta se hará y eso ya es un proceso legislativo que tenemos, todavía estamos dentro del plazo estipulado, pero esto no nos debe detener a una acción que ya debería estar haciendo la Dirección de Seguridad Pública Municipal". Asimismo, se apelará al sentido común de los padres de familia, autoridades y sociedad en general para evitar este tipo de accidentes. "Por supuesto que sigue habiendo, los padres son los primeros responsables de la seguridad física y mental de sus hijos y así como en las violaciones, debemos cuidar íntegramente el desarrollo de un ser humano como lo es un niño y una niña", enfatizó.