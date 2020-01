Rafael Nadal debuta con victoria en Australia

El tenista español Rafael Nadal, inició con el pie derecho el Abierto de Australia, tras derrotar ayer fácilmente 6-2, 6-3, 6-0 al boliviano Hugo Dellien.

El duelo que duró 2 horas y 2 minutos, Nadal ganó 96 puntos por sólo 64 del sudamericano, que quebró en par de ocasiones el servicio de Nadal, pero el español lo consiguió ocho veces.

En otro duelo, el argentino Diego Schwartzman (14) arrancó con fuerzas el torneo al superar con comodidad al sudafricano Lloyd Harris por 6-4, 6-2 y 6-2, resultado que le valió para acceder a la segunda ronda en Melbourne Park por cuarto año consecutivo.

El jugador porteño, quien tuvo un inicio dubitativo de año tras perder tres de sus cuatro encuentros en la Copa ATP, se sumó a su compatriota Guido Pella (22) para agrandar la representación argentina en segunda ronda.

Su próximo rival será el español Alejandro Davidovich, quien derrotó en cinco sets 4-6, 6-4, 2-6, 6-3 y 6-2 Norbert Gombos.

En la madrugada de ayer, Novak Djokovic, que el año pasado derrotó en la final en Melbourne Park al español Rafael Nadal en tres sets, venció 7-6 (5), 6-2, 2-6, 6-1 al alemán Jan-Lennard Struff. Es la primera vez que el serbio pierde un set en una ronda inicial de este torneo en 14 años.

"De hecho me gustan las primeras rondas difíciles, particularmente en Grand Slams", declaró Djokovic luego de superar al alemán y 37mo del ranking mundial. "Porque me hace seguir adelante. Me obliga a estar alerta desde el inicio, a mantenerme en mi máximo nivel. Y pienso que lo estuve".

La última vez que Djokovic había cedido un set en una primera ronda del Abierto de Australia fue en 2006, una derrota ante Paul Goldstein. Desde entonces, el 16 veces campeón de Grand Slam había hilvanado 13 triunfos en la jornada inicial de este torneo que se juega sobre cancha dura. Sumando los primeros dos sets frente a Struff, la racha terminó en 41.

También ganó el griego Stefanos Tsitsipas, sexto preclasificado y semifinalista de 2019, al igual que el estadounidense Sam Querrey y el italiano Matteo Berrettini.

La australiana Ashleigh Barty, primera clasificada, tuvo que venir de atrás para derrotar 5-7, 6-1, 6-2 a Lesia Tsurenko y avanzar a la segunda ronda.

La tenista de Queensland, quien podría romper la sequía de 42 años sin campeonas locales, empezó dubitativa ante Tsurenko.

Sin embargo, la vigente campeona de las Finales WTA y Roland Garros se rehizo a tiempo impulsada por el entusiasmado público de la Rod Laver Arena para anular el parcial inicial con dos cómodos parciales a su favor.

Barty, quien alcanzó la ronda de cuartos de final en 2019, se enfrentará en la siguiente ronda a Polona Hercog, quien derrotó 6-3, 6-3 a Rebecca Peterson.

En otro duelo destacado de ayer en la rama femenil, la segunda clasificada, Karolina Pliskova derrotó 6-1, 7-5 a Kristina Mladenovic, mientras que Maria Sharapova, quien no ha ganado un torneo desde 2017, perdió ayer 6-3, 6-4 ante Donna Vekic. Con ello, la otrora primera del mundo hilvanó tres eliminaciones consecutivas en la ronda inicial dentro de torneos del Grand Slam.