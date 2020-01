Corto de David Lynch interrogando a un mono llega a Netflix

El director de cine David Lynch interroga a un mono sospechoso de asesinato, luego de ser visto con unas gallinas, en el cortometraje What did Jack do? rodado en blanco y negro.

"En una estación de tren cerrada, un detective de homicidios realiza una entrevista con un mono atormentado", indica la plataforma de Netflix. En el corto, Lynch se encuentra en una sala de interrogatorios, en donde le hace preguntas al mono, que tiene la capacidad de hablar y cantar, para saber más sobre su acusación. El cortometraje se estrenó en París en 2017 y después se proyectó en el NYC Festival of Disruption en 2018, luego el material no se había podido ver en ningún otro formato.