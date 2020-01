Radiohead recopila aspectos de su carrera en biblioteca online

La banda británica de rock alternativo Radiohead lanzó su biblioteca pública en la que recopila aspectos de su carrera en un formato curado y organizado.

Para consultar el material que contiene la Radiohead Public Library es necesario registrarse para crear la “tarjeta de biblioteca” y generar un número de membresía.

Los fans podrán acceder a rarezas, entre ellas, el debut de la banda en 1992, el EP Drill, I want none of this de la compilación de caridad de 2005 ¡Help!: A day in the life y el EP remix 2011 Tkol Rmx 8.

Al generar la tarjeta de biblioteca personalizada, los fans pueden adquirir productos de la banda que estaban agotados.

Entre los materiales que se pueden encontrar en esta biblioteca pública se encuentran las películas de las presentaciones de Radiohead de 2006 en Bonnaroo Music Festival; de 2017 en Tel Aviv, Israel.

Así como un metraje adicional de 14 minutos de la actuación principal de Radiohead en 1997 en el festival de Glastonbury, videos musicales, el cassette OKNOTOK, lanzado como parte de la reedición de OK Computer en 2017, entre otros.

Además, a partir del 20 de enero, cada miembro de Radiohead pasará un día como bibliotecario del sitio y seleccionará material de archivo para los canales de redes sociales de la banda.