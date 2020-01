¿Cómo combatir el ‘Blue Monday’?

Este tercer lunes de enero se ha catalogado como Blue Monday, el día más triste del año.

Dicho fenómeno se debe a una serie de parámetros relacionados con factores como economía y clima. El término se ha vuelto tan popular que incluso existen canciones que hacen referencia a esta fecha en particular como un estado de ánimo específico.

Aquí te contamos algunas formas para combatir los estragos del Blue Monday

Escucha música a todo volumen

Escuchar tu música favorita libera endorfinas. Según la Universidad de Manchester (Reino Unido) son neurotransmisores que influyen directamente en la sensación de felicidad.

Rodéate de gente alegre

Según la revista The Journal Prodeedings of the Royal Society B rodearse de compañía con buen humor ayuda a no caer en la depresión. Una buena recomendación para el Blue Monday es salir de tu casa y pasar tiempo con tus amigos más alegres.

Haz deporte

Entre los múltiples beneficios que ofrece el hacer ejercicio también está el de evitar enfermedades como la depresión. Las contracciones musculares que se producen cuando hacemos deporte provocan cambios neuronales, y entre ellos se encuentra la producción de endorfinas.

Exterioriza tu creatividad

Potencializar tu creatividad puede ayudar a elevar tu estado de ánimo. Puedes intentar pintando o dibujando. No es necesario que seas un experto en ello, se trata de dejar llevarte por tu creatividad, especialmente si esto te da la oportunidad de usar diversos colores.

Date un gusto, consume chocolate

Más allá de ser un postre que la mayoría disfruta, el consumo de chocolate negro produce una liberación de endorfinas que hace que tengas una mayor sensación de felicidad.

Pasea con tu mascota

Las mascotas son animales simpáticos, sociales y que aportan gran alegría, especialmente a aquellos que padecen estrés o ansiedad. En este día pueden intentar pasear con ellos, dejar que socialice con otros perros y también hacerlo tu.

Haz algo diferente

Procura hacer algo diferente al terminar tu rutina del día. Si saliste de tu trabajo y por costumbre irías directo a tu casa, puedes intentar con una actividad diferente como ir a cenar, ir al cine o a un museo. Recuerda que aprender a estar solo y hacer cosas por tu propio pie también ayudará a desarrollar una mayor inteligencia emocional.