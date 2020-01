Expulsan a María Fernanda de La Academia

Esta semana, después de ser derrotada en los duelos del último concierto de "La Academia", Dalú recibió una visita muy especial de alguien que admira desde que decidió cambiar su modo de vida. Ella es la actriz Bárbara de Regil, protagonista de "Rosario Tijeras".

Bárbara de Regil decidió visitar a Dalú esta semana quien fue derrotada por Angie en los duelos en el concierto pasado. "Vi a Dalú en 'La Academia' y pensé en mandarle mensaje, pero me decidí por visitarla", dijo Bárbara de Regil. Después de que la académica corriera a abrazar y saludar a la protagonista de "Rosario Tijeras" ella dijo que quería agradecer a la alumna por toda la admiración. "Sé que estás pasando un mal momento, siempre recuerda que todo pasa por algo, tú eres inquebrantable y tienes mucho talento", agregó de Regil.

"Yo quiero ser como tú, me inspiraste y por ti comencé a cuidarme, bajé de peso, dejé una mala relación, escuchaba tus pláticas ¿Cómo le haces para lidiar con las críticas?", preguntó Dalú. "Cuando alguien te ataca no debes tener tiempo para escucharlos, no intentes ser nadie para encajar, no eres monedita de oro, así eres hermosa. Eres muy parecida a mí", respondió la actriz.

"La encontré en Instagram buscando motivación para cambiar mi vida, me enteré que era actriz y la admiré más, la busqué pero es difícil, se me ocurrió ese día y lo dije en la camarita de la casa donde estamos, se me cumplió el sueño", habló Dalú respecto a la visita que recibió.

En el concierto número 11 de "La Academia" abrió Danna Paola interpretando "Mala Fama", después llegó la participación de Angie con "Hasta que me Olvides" de Luis Miguel. "No es de lo mejor que te he visto, te sentí muy nerviosa, no sé si faltó ensayo, fuerza y pasión, tienes que trabajar más fuerte", dijo Acha.

María Fernanda, quien la semana pasada sufrió un descalabro en su participación con "Burbujas de Amor", esta vez eligieron "Él me Mintió" de Amanda Miguel, para lograr que Mafer consiguiera convencer a los jueces de que tiene gran potencial.

"Para mí fue como si alguien se subiera a un karaoke y lo hiciera muy mal, suerte para la próxima", comentó Horacio Villalobos.

Charly, considerado por el maestro Héctor Martínez como el mejor intérprete de banda en todas las generaciones de "La Academia", interpretó "Aunque Ahora Estés con Él" de Calibre 50, después de una desastrosa participación la semana pasada.

"Creo que tienes mucho futuro, en este género lo vas a lograr, tienes claro tu concepto y tu identidad…es muy importante que selecciones bien tus canciones", comentó Acha.

Charly los hizo creer que la banda que lo acompañó era ya su banda profesional, las críticas se basaron en una banda, pero no fueron modificadas cuando se supo que la banda era de la producción del programa.

A Deniss le tocó, para esta noche, interpretar una canción romántica de José Luis Perales titulada "Y Cómo es él". "Me hiciste llorar, tengo a mi hija Paola y hoy me llegó tanto", dijo Adal Ramones, conductor del programa. "Qué manera de interpretar, que deleite verte sentir y matizar tu voz en cada parte de la canción, me gustó muchísimo, felicidades", agregó Danna Paola.

Dalú, quien normalmente sorprende positivamente a los jueces y críticos por igual, saltó al escenario con "Otro Amor Vendrá" de Lara Fabian.

"Estabas muy arropada, las bailarinas, las luces, pero la canción era espantosa y te faltó la condición física de Beyoncé. La canción es para un antro de quinta, tú eres espectacular, pero para poder hacerlo hay que ensayar mejor", señaló Villalobos.

Carlos, el mejor alumno de la semana gracias a la interpretación de "El Aventurero", en esta ocasión la canción elegida para él por sus maestros fue "Mañana, Mañana" de Christian Castro, pero en versión mariachi especialmente para él porque es su género favorito.

"Tú tienes todo para ser el próximo Alejandro Fernández, te permitiste caer, errar, pero de las experiencias se hacen los verdaderos artistas", señaló la intérprete de "Oye Pablo".

Llegó el turno de la alumna más polémica de "La Academia", ella es Francely quien recibió un saludo del youtuber y músico Alex Strecci quien le infundió ánimos. Esta noche interpretó "Ojos Así" de Shakira.

"Fue espantoso, esto era como Shakira en drogas pasando por el musical de 'Aladdin', fue horrible, perdón, lo que talento no da, ensayo no presta", comentó Villalobos. "Es casi milagroso que hayas sobrevivido 11 conciertos, si tú dices que te esforzaste y esto no estuvo bien, debes preguntarte si eres cantante o no, si puedes hacerlo, con toda honestidad mejor no, creo que la interpretación y el canto no es para ti", agregó Gavito.

Francely en la semana recibió una visita de su hermana con malas noticias, su mamá será operada por un tumor cerebral, por ello recibirá un permiso para ir a Mérida, de donde ella proviene, para ver a su mamá y estar en la operación.

Los invitados de la noche fueron La Vecindad Santanera, unión entre La Maldita Vecindad y La Sonora Santanera. Interpretaron el clásico "Pachuco".

El primer duelo de la noche fue entre Angie y María Fernanda con la canción "Regresa a Mí". "Ninguna de las dos estuvieron a la altura de la canción, pero le daré el voto a María Fernanda", comentó Gavito. La ganadora fue Angie con un 69% de los votos.

La segunda confrontación de este concierto fue Deniss contra Carlos, interpretaron "La Incondicional" de Luis Miguel. "Cada uno al querer hacerla a su estilo fue su error", señaló Danna Paola. El triunfador fue Deniss.

Deniss violó las reglas al ensayar frente a su contrincante la canción de los duelos. Por esta falla será sancionado con 24 horas sin votos, pero también el director Héctor Martínez lo amonestará el lunes a mediodía.

La expulsada de la noche fue María Fernanda, eliminación que causó las lágrimas de Danna Paola, ella recibió aplausos del público y abrazos de todos los críticos.

¡Nuestra hermosa crítica @dannapaola, deslumbró esta noche con su gran presentación! Es guapísima y talentosa. ¿Qué te pareció? ¡Te leemos con el HT #DomingoDeDuelos



Ve aquí Azteca Uno en vivo y GRATIS ➞ https://t.co/CbfefQBmrE pic.twitter.com/6cxOEw4ewA — La Academia (@lacademiaazteca) January 20, 2020

María Fernanda dejó el alma en el escenario pero a los críticos no terminó de convencerlos. ¿Cómo calificarías su desempeño? ¡Te leemos con el HT #DomingoDeDuelos



Ve aquí Azteca Uno en vivo y GRATIS https://t.co/CbfefQBmrE pic.twitter.com/3K1kZspbNw — La Academia (@lacademiaazteca) January 20, 2020