Los Aguilar se defienden

Luego de las críticas que hubo en su contra, por defender la postura de Alejandra Guzmán al no querer conceder entrevistas en el aeropuerto, el cantante Pepe Aguilar admitió que la prensa y el artista se necesitan para coexistir.

Al concluir el concierto que ofreció en el palenque de la Feria de León en Guanajuato, el ídolo de la música ranchera atendió a los representantes de los medios de comunicación para explicar lo que dijo en un video que subió a una de sus cuentas oficiales.

"¿Me van a crucificar, o qué?", expresó apenas se paró frente a la prensa. "Crucifíquenme, péguenme", añadió entre risas. Ya en tono serio, dijo que le había sorprendido la manera en que una noticia corre tan rápido a través de las redes sociales. "Así debería ser siempre, tanto para ese tipo de cosas como para anunciar un disco", comentó el intérprete de Por mujeres como tú para luego reiterar su postura.

"Lo único que digo es que hay lugares para hacer las cosas. Todos ustedes salen a defender su gremio y cuando un artista como yo sale a defender a uno de mi gremio, fíjense qué buena crucificadota nos dan".

Al considerar que se debe tener el derecho de réplica, sostuvo que él no criticó a los medios. "Nada más dije: 'oigan, hay lugares para hacerlo (las entrevistas)', y yo encantado de seguir haciéndolo".

De su hija Ángela Aguilar, que en el mismo video propuso "un movimiento para que los artistas no den entrevistas a la prensa en los aeropuertos", dijo que ella estará toda la vida cantando y resaltó "todos nos necesitamos, lo cual no quiere decir que nos volvamos sangrones y toda esta serie de cosas. Nada más dije que hay lugares para hacer las cosas".

Pepe Aguilar indicó que si la prensa trabaja con respeto, él concederá un tiempo para hablar de su carrera y proyectos.

"Es más, les pido las entrevistas que a veces se necesitan y se las seguiré pidiendo con mucha humildad y con todo el respeto que durante 30 años les he tenido.

"Pero también aguántense, el que se ríe se lleva. Si ustedes están criticando la ropa, criticando los lentes, el vestido o criticando cantar, es un juego y uno aguanta vara, pero ustedes también", concluyó.

Por su parte, Ángela Aguilar se defendió de las críticas en su contra, luego de proponer un movimiento para que los artistas no concedan entrevistas a la prensa durante su estancia en el aeropuerto.

"Ni siquiera fui yo, fue mi papá que estaba haciendo una transmisión y yo de palera, estaba al lado de él toda emocionada. Le dije: 'sí, papá y tú diles'. Yo creo que a todo el mundo deberíamos respetar y siento que no es no, no importa si eres hombre o mujer".

Consideró que "todo el mundo debería aceptar el movimiento. Yo estoy súper agradecida que me están apoyando y sí soy novata, estoy chiquita, apenas estoy empezando, tengo 16 años.

A veces no parece porque a veces me la creo y pienso que tengo como 40, pero no, tengo 16 y estoy muy feliz".

Ángela Aguilar dijo que es de nacionalidad méxico-americana y bilingüe al cien por ciento, de ahí que optó por enaltecer los temas rancheros a través del disco Primero soy mexicana (2018), y ahora le rinde homenaje a la fallecida Selena.

"Le rendí tributo a quienes me han abierto las puertas para poder cantar el género que canto y, ahora, cómo no le haría un disco si no fuera fan de Selena. De mariachi me gusta No me queda más", indicó Aguilar, que iniciará la gira Como La Flor US Tour 2020.