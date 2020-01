Guillermo Almada agradece a sus futbolistas

Guillermo Almada continúa invencible en el estadio Corona desde que ocupa el banquillo de Santos Laguna y anoche se dijo satisfecho tras la victoria ante el León, aunque desconcertado por el protagonismo que tuvo el arbitraje y en específico las repeticiones en video.

El estratega confesó que la tecnología no es un protagonista al que él acepte como un factor determinante para definir un partido de futbol, sin llegar a criticar, sí fue sincero y declaró que: "me cuesta adaptarme al VAR, porque hace muchos años que estoy en el futbol y no sé si gritar o no el gol, si es o no es. La verdad no estoy juzgando, simplemente hablo a manera personal, me cuesta adaptarme a tantas decisiones que se toman", afirmó.

En su análisis del partido, concedió a los futbolistas Albiverdes todo el mérito de la victoria ante La Fiera: "los jugadores hicieron un gran partido ante un gran rival, en el primer tiempo nos fuimos injustamente con una derrota porque, después de los primeros quince minutos, marcamos una superioridad muy grande, generamos muchas situaciones y tuvimos desbordes en lo que nos faltó encontrar al compañero para poder marcar. No tengo más que palabras de agradecimiento para mis jugadores por el gran partido que hicieron y ante el gran rival que tuvimos enfrente", sentenció.

11 GANADOS dos empates y cero perdidos es la marca de Almada en el Estadio Corona.

Almada es consciente de que no ha perdido en casa durante su etapa como entrenador de los Guerreros, aspecto que valora, aunque asegura que su equipo mantiene el mismo objetivo en casa y de visita: "es una de las cosas que intentamos, por más que insisto en que intentamos no variar nuestro estilo de jugar de local o de visitante, obviamente el empuje que nos da nuestra afición, el conocer la cancha, la vista periférica de la tribuna, todas esas cosas nos da un plus, cuando vamos a jugar de visita estamos un poco en desventaja, por más que repito, no cambiamos nuestra filosofía, pero les dije a los futbolistas y les recalco que debemos hacer una fortaleza, que nadie se pueda llevar nada por más que son partidos muy complicados y parejos".

No es común que si un equipo tiene dos penaltis a favor en un mismo partido, se cambien los cobradores, especialmente si el primero fue certero, pero Almada explicó la situación de anoche en la que Brian Lozano y Diego Valdés se encargaron de cobrar los penaltis Albiverdes: "el cobrador oficial es Julio (Furch), pero siempre puede haber cambios si alguno está en mejor situación o siente confianza, los tres se quedan a entrenar particularmente con nosotros, son tres muy buenos ejecutantes, así que esa situación de rotación se puede dar, por más que nuestro cobrador oficial es Julio, la confianza es parte importante de este juego", aclaró.

Finalmente, el entrenador Albiverde hizo un balance positivo del rendimiento de los refuerzos, hasta el momento: "son jugadores que están adquiriendo nuestra filosofía, salir a buscar, presionar, tener el control, ser protagonistas demanda un esfuerzo demasiado importante, Van Rankin se ha adaptado un poco más rápido y tiene el oficio de lateral, Cervantes viene muy bien, estamos completamente seguros que va a ser un aporte importante, pero le estamos dando tiempo a que automatice, a que sea lo que nosotros queremos, sobre todo esa dinámica que es fundamental en la zona media, porque es el enlace entre la defensa y el ataque, estamos permanentemente ejerciendo una presión o jugando y él lo está adquiriendo. En el caso de Ayrton, está entrenando bien, no ha tenido ningún contratiempo, pero seis meses pesan para cualquier futbolista en el mundo, él viene haciendo un esfuerzo importante para acelerar ese proceso y le vamos dando minutos conforme van corriendo los partidos y estamos seguros que le va a llevar el llegar a su nivel todavía, pero va a ser un jugador importante para nosotros", culminó.

El entrenador de León, Ignacio Ambriz, aplaudió lo espectacular del partido de anoche, aunque consideró que su equipo pudo aspirar al menos al empate.

Analizando el encuentro, Ambriz dijo: "la gente que vino hoy al estadio se va contenta, hay cinco goles, con algunas polémicas, pero bueno, si nos metemos en lo que fue el juego, ellos fieles a su estilo, nosotros también y por muchos lapsos el partido se puso bueno, de ida y vuelta, ellos presionando, nosotros intentando sacar la pelota, te vas un poco amargo, si me apuras merecíamos más, pero no es de merecer, nos pudimos haber llevado el empate, pero estamos tranquilos, el equipo vuelve a mostrar la cara, somos los dos equipos líder y sublíder del torneo anterior, seguimos manteniendo una regularidad de juego", señaló "Nacho".