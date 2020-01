Ante constantes robos, dejan recado a ladrón en negocio de Torreón

La desconfianza en las autoridades sigue creciendo. Un negocio de recreación deportiva ubicado sobre el bulevar Torreón - Matamoros, a la altura del parque industrial Las Américas, nunca había sufrido ningún robo en nueve años de operación, sin embargo desde octubre pasado se han registrado asaltos luego de que se negaran a aportar cuota por vigilancia a elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM).

Ayer domingo por la mañana, al llegar al local, se percataron de que nuevamente había ocurrido un robo, siendo este el cuarto, por lo que decidieron montar una lona con un recado hacia los ladrones.

Dicho mensaje señala lo siguiente: "Estimado Sr. ladrón: ya van cuatro veces que te metes a robar mi negocio en cuatro meses. Yo sé que no vas a cambiar tus costumbres, pero solo te pido que no tumbes la puerta. Me sale más cara la reparación de los daños que causas que lo que te robas. Mejor déjame una nota para dejarte tus bebidas y tus botanas afuera del local para que batalles menos. Al fin la Policía de Torreón NO hace su trabajo. Tú lo sabes".

El señor Rafael Ibarra, quien maneja este negocio, manifestó que casualmente en nueve años nunca habían sido presa de un robo, sino hasta que a partir de que en el mes de agosto del año pasado, mediante una denuncia en redes sociales, expusieron que la DSPM les estaba exigiendo una cuota de protección de manera diaria, a la cual se negaron a pagar. "Ellos pasaban por aquí, pitaban y el encargado tenía que salir a darles una cuota que por vigilar, de lo cual yo no tenía conocimiento. Fue hasta que me enteré de este proceder que le dije al encargado que dejara de darles porque no teníamos por qué hacerlo, ya que nuestro negocio está en regla, que si algo requería la autoridad pasarán a las oficinas, lo cual por supuesto no hicieron los elementos de seguridad. Después de eso, a los dos meses comenzamos a sufrir de robos e incluso del incendio de nuestra palapa, lo cual no puede ser una casualidad", puntualizó.

Dijo que si no han acudido a levantar una denuncia formal es porque no se puede confiar en las autoridades, ya que sí han reportado al 911 los distintos sucesos, sin embargo se les ha dicho que ellos nada pueden hacer, que su trabajo es preventivo, que se vaya a levantar la denuncia, "pero precisamente si su trabajo es preventivo por qué no previenen nada. No podemos estar confiando en ir a levantar la denuncia si los propios elementos de Seguridad eran quienes nos extorsionaban con las dichosas cuotas por vigilar", dijo.

Manifestó que los robos, a lo mucho, ascienden a los 1,000 pesos, sin embargo el daño que hacen en la infraestructura al momento de querer ingresar es de más de 5 mil pesos, por lo que en el letrero señalan el hecho de los costos de reparación.

De igual forma externó que los rondines de la policía siguen dándose, "sin embargo ya parecen más una burla, porque pasan, se quedan parados y pitan, tal como lo hacían para que se saliera a darles su cuota, pero aquí nadie tiene por qué salir a dar nada, estamos trabajando, si algo se le ofrece a los oficiales pueden ingresar", indicó el dueño del lugar.

Finalmente hizo un llamado a las autoridades para que pongan orden en la seguridad de la zona y sobre todo del operar de sus elementos, ya que es con ello la desconfianza de la ciudadanía sigue dándose hacía quienes se supone deben cuidar la integridad de la sociedad.