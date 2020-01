Tras robo, dejan 'nota' a ladrones

Ayer, luego de sufrir el cuarto robo en cuatro meses, un negocio ubicado sobre el bulevar Torreón - Matamoros colocó una lona con un mensaje, el cual dice: "Estimado Sr. ladrón: ya van cuatro veces que te metes a robar mi negocio en cuatro meses. Yo sé que no vas a cambiar tus costumbres, pero solo te pido que no tumbes la puerta. Me sale más cara la reparación de los daños que causas que lo que te robas. Mejor déjame una nota para dejarte tus bebidas y tus botanas afuera. Al fin la Policía de Torreón NO hace su trabajo. Tú lo sabes".