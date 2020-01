El auto que José Alfredo Jiménez convirtió en 'caballo blanco'

El caballo blanco, famoso personaje del corrido del compositor mexicano José Alfredo Jiménez, quién este 19 de enero cumpliría 94 años de edad, fue homenajeado con una escultura, que se exhibe en La Rumorosa, Mexicali.

En entrevista con Notimex, José Alfredo Jiménez Gálvez, hijo del compositor de Dolores Hidalgo, Guanajuato, revela cuál fue la inspiración que dio origen al famoso corrido. Cuenta José Alfredo que en realidad el caballo era un auto. “Y fui yo, dijo, quien bautizó al coche como 'el caballo blanco', cuando tenía como dos años”.

"Un día le pedí a mi papá que le hiciera una canción a un cuaco; mi papá me dijo, 'pero si tú no tienes cuaco', y le señalé el coche. De ahí salió la canción, inspirada en un Chrysler Imperial, New Yorker, 1957”, compartió.

El trayecto del emblemático corcel que salió de Guadalajara y pasó por La Rumorosa, “llegando a Tijuana con la luz del día”, es pretexto para enaltecer la memoria de uno de los creadores de la música popular más importantes del país.

Ese fue el origen del cuaco que hoy tiene su propia estatua, ubicada en la carretera Tijuana-Mexicali, a la altura del kilómetro 54. Así eran los caminos de José Alfredo Jiménez, un inspirado que nació el martes 19 de enero de 1926, que murió en 1973, pero nada más de mentiras, su legado lo demuestra, sus canciones están más vivas que nunca.