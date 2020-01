Revive el triunfo de Santos Laguna ante León

Los Guerreros de Santos Laguna buscan su primer triunfo en el Clausura 2020 ante León dentro de la jornada dos de la Liga MX.

Santos Laguna perdió en la jornada uno del torneo ante los Xolos de Tijuana en el Estadio Caliente, por lo que intentarán hacer válida su condición de local para lograr el triunfo.

Por su parte, León, ganó en su primer juego siendo superiores y dejando un marcador contundente de 3-1 ante los Gallos de Querétaro

AL MOMENTO

¡Y OTRA VEZ, PENAL Y GOL!#GuerrerosxFOX Y Santos se pone arriba en el marcador con el disparo de Diego Valdés desde los once pasos.



¿Estuvo bien marcada la pena máxima?

RT SÍ

MG NO pic.twitter.com/yQnKH8mESj — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) January 20, 2020

¡¡PENAL Y GOL DE BRIAN LOZANO!! #GuerrerosxFOX 'Huevo' Lozano pone el gol del empate desde los once pasos en el TSM pic.twitter.com/5VigNunG5W — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) January 20, 2020

¡INCREÍBLE ATAJADA DE RODOLFO COTA! #GuerrerosxFOX La reacción del arquero de León que evita el empate en el TSM pic.twitter.com/x1o16IHFLg — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) January 20, 2020

MENESES YA ESTABA CELEBRANDO SU DOBLETE #GuerrerosxFOX La imponente definición de Jean Meneses, pero finalmente se marca fuera de lugar y Santos se salva del segundo pic.twitter.com/CeZ8Hjwmti — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) January 20, 2020

¡¡GOLAAZO DE MENESES!! #GuerrerosxFOX El IMPARABLE disparo del chileno para poner a León arriba del marcador pic.twitter.com/jdMB9mfQt8 — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) January 20, 2020

Fernando Guerrero, árbitro central del partido, agrega seis minutos al segundo tiempo del duelo entre Santos y LeónOctavio Rivero anota con un remate de cabeza, venciendo a Rodolfo Cota y devolviendole la ventaja a Santos Laguna.Ángel Mena convierte por medio del penal, luego de que se decretara la falta por medio del VAR.Sale Eryc Castillo del terreno de juego para darle su lugar a Ayrton Preciado.León busca por todas partes el gol del empate, pero no han podido ser certeros en sus pases que le den la oportunidad de una opción de peligro.Sale del campo Julio Furch para darle entrada a Octavio RiveroUn golazo de Ulises Rivas es anulado por un fuera de juego de Diego Valdés, al haber anulado la visibilidad del portero en un posición indebida.El juego sigue con una temática de ida y vuelta, pero comenzando a trabarse un poco en el medio sector del terreno de juego.Diego Valdés anota luego de que el VAR le otorgará a los Guerreros otro penal, anotando al costado izquierdo del guardameta que no pudo detener el balón a pesar de haber adivinado la trayectoria del esférico.El árbitro central ha sido llamado por el VAR por un posible penal a favor de Santos Laguna.En los primeros cinco minutos del partido, Santos ha logrado tener la tenencia del balón con recuperaciones rápidas y una presión en zona alta.Brian Lozano anota el gol del empate por la vía del penal, ejecutando la falta con un disparo por el centro de la portería de Rodolfo Cota.El árbitro central, Fernando Guerrero no da minutos de agregado al primer tiempo del partido entre Santos Laguna y León.los Guerreros no consiguen empatar el juego a pesar de tener la tenencia del esférico y comenzar a acercarse en mayor medida a la portería de la "Fiera".Brian Lozano estrella su disparo en el travesaño, dejando solo como espectador a Cota.Fernando Gorriarán le estrella el esférico a Rodolfo Cota, luego de quedar a merced del ataque de los Guerreros que no pudieron en esta ocasión empatar el partido.Otro disparo de Eryc Castillo se va por un costado del marco de León sin poder anotar el gol que le de el empate en el marcador.Jonathan Orozco salva un mano a mano contra Leonardo Ramos, a pesar de que la jugada fue anulada por otro fuera de juego por parte del León.El arbitro asistente y posteriormente el VAR se hacen presente en este partido, anulándole su segunda anotación a Jean Meneses por un apretado fuera de juego.Eryc Castillo envía su disparo por el costado de la portería resguardada por Rodolfo Cota, dejando ir la primera opción clara para anotar de Santos Laguna.Jean Meneses no perdona y de primera intensión envía su zapatazo al fondo de las redes de Jonathan Orozco, dándole la ventaja a la "Fiera".

Ambos conjuntos han salido a ofender al contrario, buscando pegar primero en este encuentro, teniendo la tenencia en mayor medida el cuadro de León.

ALINEACIONES CONFIRMADAS

Por la escuadra visitante, Guillermo Almada manda a Jonathan Orozco, Gerardo Arteaga, Félix Torres, Matheus Dória, Josecarlos Van Rankin, Diego Valdés, Fernando Gorriarán, Ulises Rivas, Brian Lozano, Eryc Castillo y Julio Furch.

Mientras que Ignacio Ambriz envía a Rodolfo Cota, Gil Burón, William Tesillo, Stiven Barreiro, Luis Montes, Yairo Moreno, Ángel Mena, Jean Meneses, Pedro Aquino, Ismaél Sosa y Leonardo Ramos.