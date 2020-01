PRI Durango acusa un 'caos' por entrada del Insabi

El presidente del PRI en Durango, Luis Enrique Benítez Ojeda, dijo que el Gobierno federal es quien creó una campaña de desinformación referente a la operación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), pues el organismo no tiene reglas de operación, estructura orgánica ni presupuesto. Además, acusó un caos pues la Federación desapareció el Seguro Popular sin que naciera el Insabi.

“Vayan al Presupuesto de Egresos de la Federación y busquen cuánto es el presupuesto para el Insabi y no existe un presupuesto que pueda hacer cumplir el ofrecimiento de que todo va a ser gratuito, imposible. Ningún sistema de salud en el mundo puede ser gratuito, nunca, tiene que financiarse o vía seguros o vía recurso fiscal y el Insabi no trae en el presupuesto un recurso suficiente como para garantizar ese compromiso”, señaló.

El líder estatal del tricolor comentó que lo ideal hubiera sido primero crear el Insabi, asignarle un presupuesto y crear las reglas de operación además de informar a qué tenía derecho la ciudadanía sin seguridad social. “Y de las sesenta y tantas prestaciones del seguro popular decir ‘estas se quedan, estas no, y vamos a ampliarlas o a ponerle unas tantas, y ya una vez diseñado comunicarlo, explicarlo y dar un periodo de transición entre la desaparición del Seguro Popular y el nacimiento del nuevo instituto, hicieron un caos, desaparecieron uno sin que naciera el otro”, afirmó.

Benítez Ojeda aseguró que las personas que no son derechohabientes están confundidas pues al momento de que llegan a los hospitales y centros de salud “resulta que no es gratis, es un caos originado por el propio gobierno, no es una campaña (de desinformación) nuestra, ellos solitos se pusieron la soga al cuello”.

En medio de una polémica, el Instituto de Salud para el Bienestar entró en funciones el primero de enero de 2020 como un órgano descentralizado de la Secretaría de Salud y según el Gobierno federal, los servicios que ofrece son bajo criterios de universalidad, igualdad e inclusión.