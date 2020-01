Fiscalía no cuenta con videos de los hechos en colegio de Torreón

En rueda de prensa el fiscal Gerardo Márquez dio a conocer algunos pormenores sobre la audiencia de vinculación a proceso que enfrentó José Ángel "NN", abuelo del menor que disparó en el colegio Cervantes de Torreón.

El fiscal detalló que la defensa del imputado no presentó ningun dato de prueba "valioso" para el juez de control con el que se pudiera demostrar la inocencia de él, además de que este se reservó el derecho de declarar, a comparación del Ministerio Público, el agente Eduardo Nakazima, titular de la Dirección de Procesos de la Fiscalía General del Estado de Coahuila de la Delegación Laguna I.

Al ser cuestionado sobre los datos de prueba ofrecidos, el fiscal dijo que se presentaron entrevistas del entorno social, familiar y escolar del menor, además de las pruebas que se localizaron en el cateo al domicilio donde el pequeño vivía con sus abuelos. En dicho cateo, los agentes localizaron juguetes bélicos, videojuegos violentos, pistolas de aire, así como algunas réplicas de arma, con lo que se comprobó que José Ángel "NN", sabía del gusto del menor por las armas.

Así mismo dijo, que otro de los datos contundentes, fueron los mensajes de texto extraídos del teléfono celular de José Ángel "NN" que enfrenta el delito de homicidio doloso de comisión por omisión, ya que al ser el líder de la casa "faltó al deber jurídico", que le correspondía como garante respecto a las armas de su propiedad y que se encontraban en su domicilio, en el que cohabitaba con el menor, que también fue víctima de los hechos ocurridos.

Uno de los datos más importantes que reveló el fiscal Gerardo Márquez es que la Fiscalía como tal, no cuenta con video de las cámaras de vigilancia del colegio, ya que el área donde sucedieron los hechos, no cuenta con alguna, así mismo dijo que de acuerdo con las primeras investigaciones, el abuelo del menor no contaba con antecedentes penales, con lo que respecta a la Región Laguna de Coahuila y que de encontrarse culpable del delito que se le imputa podría alcanzar de 18 a 35 años de prisión.

Finalmente, agregó que la abuela del menor no es investigada por parte de la Fiscalía y que ninguno de los padres de los menores que resultaron heridos, al igual que el profesor que presentó lesiones han interpuesto alguna denuncia, sin embargo sus casos se siguen de oficio.