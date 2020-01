Se defiende Danna Paola de críticas en redes sociales

La cantante y actriz Danna Paola, quien ha generado polémica en las últimas semanas por defenderse ante diversos escenarios, respondió a la crítica que recibió en redes sociales, luego de que se difundieran unas declaraciones en las que compartió el difícil proceso que enfrentó al vivir sola en España.

A través de Twitter, un medio de comunicación difundió que la intérprete de Mala fama y Oye Pablo, tenía que llamar a su mamá para preguntarle cómo se utilizaba la lavadora, esto tras mudarse a España para la filmación de la serie de streaming Élite, por la que tuvo que vivir sola por un largo periodo.

La información fue retomada por una cuenta que añadió: “Dios les da sus batallas más duras a sus guerreros más fuertes, mucho ánimo para Danna Paola. Como dicen por ahí, si me caigo por pend... me levanto por ching...”.

La actriz, quien ha participado en musicales como Wicked y Hoy no me puedo levantar, citó el comentario en su cuenta oficial de Twitter y expresó: “Uy sí, fui a terapia bastante tiempo... Pero no fue todo, tuve que aprender de carpintería, plomería, electricidad y sobre todo cerrajería porque perdí 4 veces mis llaves... Oyeeeeeeeee esto de vivir solísima es dificilísimo”.

En fecha reciente, la actriz también se defendió de las críticas que recibió luego de haber enfrentado a uno de los alumnos del programa de talento La academia, en donde debutó como juez desde noviembre del año pasado, y se ha caracterizado por sus comentarios directos hacia los participantes.