Cae 7% industria de la construcción en La Laguna

El ramo de la construcción ha decaído en un 7 por ciento y en la región hay despidos en las empresas de este ramo que alcanzan el 30 o incluso el 40 por ciento de la plantilla laboral, informó Ramón Mata Bolívar, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).

Señaló que las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes), pese a que son las que mueven la economía regional, reciben pocas invitaciones de parte de los directores municipales encargados de las obras públicas. Señaló que se requiere más apertura en el Ayuntamiento y que se vea a la construcción como un detonante de la economía en todas las regiones.

"Si no hay construcción y no estamos trabajando como debemos estarlo las Pymes para poder generar empleos, creo que hay una derrama económica desactivada, que se nos considere por los gobiernos o directores que están en las obras públicas, y no nada más para hacer la obra sino en todo", comentó.

El titular de la CMIC manifestó su preocupación respecto a que se asignen obras a las empresas propias de los funcionarios e indicó que se requiere de transparencia en este sentido.

"Que se hagan las licitaciones, que se hagan las invitaciones restringidas, que no sean tantas adjudicaciones directas, creo que dentro de la Ley de Obra Pública eso está muy claro, nosotros queremos que haya más participación para más empresas de la cámara, que no haya involucramiento con directores, que las cosas se manejen con transparencia", dijo.

Refirió que esta situación persiste tanto en el municipio como en el estado y la Federación, derivado de los recursos económicos que no llegan desde el gobierno federal.