María León, una mujer inquebrantable

Jueves, 8:00 de la noche, el Teatro Telcel abre el telón. En su escenario Bibi Gaytán, María León y Michelle Rodríguez se vuelven "Velma", "Roxie" y "Mama Morton". Son algunos de los personajes de Chicago, el musical.

Le tengo mucho cariño a Torreón y me encanta ir. Hace tiempo que no veo a los laguneros, la última vez que me acerqué fue a Lerdo, estuve en el Lerdantino en 2018 en el cierre del festival.

Carlos Ferro es un gran amigo. Es cómplice de mi video de la canción Locos, junto con Regina Blandón. Somos grandes amigos, hemos salido alguna vez. A veces vamos al cine o a comer y me deja su perrito cuando él tiene que viajar.

Plasmamos la locura del ser humano, plasmamos las cosas que hacemos para salir de la tristeza. Muchas veces, después de estar tristes queremos que nos saquen a bailar, a comer tacos, al antro y luego pueden suceder cosas que nos regresen la felicidad.

Por medio de redes sociales he lanzado sencillos como Locos. Días atrás estrenamos el último de este EP que es Así es amar. Es una balada desgarradora, fue la primera rolaque escribí cuando me rompieron el corazón. Es triste, pero con una lucecita que se vuelve una esperanza para quien la oye.

Ha tenido un inicio de temporada maravilloso. Hemos tenido sold out casi todos los días y eso es muy complicado hoy en día por la crisis que atraviesa el arte en general en México.

Es una puesta en escena súper amorosa y cariñosa donde todos hemos puesto lo mejor para que suceda. Tenemos directores que son maravillosos y que han montado esta obra desde hace dos décadas en diversos sitios, incluyendo Broadway.

Por eso me gusta tanto porque en la trama vemos a dos protagonistas fuertes, luchando por el poder. Como saben, esta historia está basada en hechos reales ocurridos en 1920 y aunque ocurrieron en ese tiempo, muchas de las cosas que pasan no están tan alejadas de la actualidad.

Esta puesta en escena resalta las características del personaje de acuerdo al actor o la actriz que lo hace. Esta escrita de una forma mágica que funciona, el reto que tenemos es echar a volar la imaginación del espectador.

Pues yo vi la de Broadway, allá los actores que la montan llevan mucho tiempo haciéndola. Lo que me encanta de nuestra versión es que somos un elenco joven, hay bailarines o músicos de 22 o 25 años; creo que esa frescura le da a la versión mexicana otra chispa y otra cercanía con las nuevas generaciones.

No lo sé. Todos tenemos un sueño grande y siempre hay que mantener un sueño alto y elevado para que el camino que caminemos siempre sea de plenitud y que tengamos horizontes lejanos donde voltear.

Me ha hecho crecer a nivel personal, vocal y dancístico. Ha sido un gran reto para mí porque "Roxie" transita por todas las emociones que vivimos los seres humanos en dos hora. Vive una infidelidad, un asesinato, un juicio, un divorcio, alcanza un sueño y luego se le esfuma. La vemos derrotada y luego resurge como ave fénix. "Roxie" me ha vuelto una artista más aventurera y más osada.

Biby Gaytán es una de las mejores bailarinas que ha dado México y lo digo de todo corazón. También vemos a una Michelle Rodríguez muy madura, sensual y cabrona en el papel de "Mama Morton". Ella canta impresionante y considero que muchas personas no le conocían ese talento.

Soltera. La gente me dice 'María cuándo se te va hacer estar con alguien' y les digo que se me siento bien así sola. Me siento plena y además tengo mucho trabajo entre la obra y mi música. No paro y es complicado tener una relación más allá de mi guitarra y de mi perrita.