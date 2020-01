De negro, conmemoran estallido en Chile

Vestidos de negro y en estricto silencio, cientos de manifestantes recorrían Santiago el sábado para conmemorar a las víctimas caídas en el estallido social que comenzó hace tres meses, el 18 de octubre.

Con las manos en alto y claveles y flores en las muñecas en algunos casos, portando banderas negras, los manifestantes mostraron su rechazo a la represión que se ha cobrado al menos 27 muertos, 3,650 heridos y otras 400 personas que sufrieron lesiones en los ojos, además de personas torturadas, violadas o abusadas sexualmente en comisarías, según cifras del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).

El silencio solo fue interrumpido por el himno de la convocatoria, "El derecho de vivir en paz", de Víctor Jara, el cantautor asesinado durante la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990).

"Estamos aquí de negro porque hay un dolor que recorre Chile, que ha significado asesinados, que ha significado mutilados, la tortura, que ha significado la reedición de la tortura de estado", dijo a The Associated Press la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, exigiendo un nunca más y no a la impunidad por todo lo ocurrido en el pasado y en estos meses.

Inicialmente desatado como protesta frente al alza de las tarifas del subterráneo, el estallido ha dejado abiertas las heridas en una sociedad donde pocos acumulan muchos privilegios y la mayoría tienen que luchar con sueldos mínimos bajos, pensiones indignas, uno de los sistemas educativos más caros de la región y un sistema de salud público donde miles de personas mueren cada año en eternas listas de espera.