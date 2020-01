Camiones recolectores

FALTAN

Es necesario que el Ayuntamiento de San Pedro adquiera más unidades recolectoras de basura pues sólo se cuenta con tres camiones, dijo Abelardo Fernández Cavazos, presidente de la Canaco de San Pedro.

No obstante, reconoció los esfuerzos que la actual administración municipal ha realizado para ir mejorando en el tema de recolección de basura.

"Tenemos un problema muy con la recolección de basura porque hay tres camiones, pero solo había uno al inicio de la administración municipal, el cual no podía dar el 100% en cuanto a la recolección por lo que andaban recolectando hasta en patrullas... No se daban abasto y además no son para eso", dijo el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco).

Los integrantes de la Canaco consideran que con dos camiones más se podría dar al 100% ya la recolección de basura.

Mencionó que en lo que respecta a la zona comercial, actualmente ya se recolecta la basura de forma diaria.

"Tenemos que reconocer que incluso hay fines de semana que el camión pasa dos veces al día y nos cercioramos de que sí se da el servicio, pero todavía hay otras áreas habitacionales en el resto de San Pedro donde hace falta mejorar en este aspecto", dijo Fernández Cavazos.

La alcaldesa de San Pedro, Patricia Grado, ha reconocido que se tienen deficiencias en este aspecto.

