Faisy aplaude el trabajo de doblaje en México

El actor y conductor Faisy destacó el gran trabajo de los involucrados en el doblaje mexicano, esto luego de prestar su voz al personaje de la avestruz “Plimpton” en la película Dolittle, de la que también reconoció la dificultad para realizar dicha labor.

El anfitrión del programa Me caigo de risa explicó a los medios de comunicación: “Es muy difícil porque debes leer el guion, ver el lip sync (la sincronía de labios) del personaje y además actuar con la voz, es complejo el proceso y un reto muy fuerte”.

Faisy, quien también participa en la obra Toc Toc, dijo sentirse satisfecho con el resultado y expresó que, afortunadamente, en México hay grandes directores de doblaje y una escuela muy completa: “Me sentí muy apapachado, pero a la vez triste, porque se terminó muy rápido”.

El actor refirió que esta no es la primera vez que presta su voz para una cinta, pues en 2016 participó en la película animada Angry birds, y agregó que lo que busca en sus proyectos es provocar y trascender, sobre todo ahora que puede disfrutar de hacer radio, televisión y teatro al mismo tiempo.

“Estoy realizando proyectos que me han cambiado la vida, tanto en radio como en televisión y teatro, sería muy difícil elegir uno de ellos, siempre busco que me reten y que me hagan sentir vivo y que pueda transmitir algo a la gente que disfruta del espectáculo”.