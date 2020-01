'Chicago' es un reto cada noche': Michelle Rodríguez

La actriz de cine, teatro y televisión Michelle Rodríguez reconoció que interpretar a “Mamá Morton” en el musical Chicago es un desafío en cada una de las funciones, pero al mismo tiempo lo ha disfrutado.

“Es muy diferente, pero sobre todo es un reto cada noche ser esta mujer fuerte, con poder, que sin necesidad de mover un dedo tiene que demostrar que controla a todas las demás, ha sido verdaderamente retador”, comentó en entrevista con Notimex.

“Creo que es, en lo personal, una experiencia que me hace cuestionarme en dónde estoy parada, qué estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo; y como actriz es un agasajo, porque me permite hacer otro tipo de cosas, después de hacer una ‘Madame Thenardier’ (en Los Miserables), que estaba completamente rota y descompuesta, ahora hacer esta mujer que está con el traje planchado, es de polo a polo. Me encanta”.

Para interpretar el personaje, la también comediante reconoció que se ha valido de algunas referencias, pues es una obra que ha viajado alrededor del mundo; sin embargo, el trabajo ha sido personal en mayor parte.

“Más allá de eso, lo que hago es tratar de entender las situaciones que están viviendo las asesinas, ‘Billy Flynn’, la cárcel… entonces me voy agarrando de todos lados, además de que los creativos, creo que fueron sumamente rigurosos y disciplinados con este proceso, entonces no se puede aflojar ni tantito”.

En referencia a que Angélica Vale tendrá algunas funciones como “Mamá Morton”, la actriz confesó que lamenta no poder asistir: “Me encanta, creo que ahora que he tenido la oportunidad de convivir con ella, puedo reconocer a esa mujer que uno ve en la televisión o en los 'shows', a la que admiras y te cae bien, es un ser humano padrísimo.

“Me encanta poder compartir este personaje con ella, porque yo sé que lo va a gozar, ya lo dijo ella y lo digo yo, que nos pone tristes que ni yo la voy a ver ni ella a mí, pero bueno, está divertido, ya que nos toque en los Monólogos de la vagina o en Mentiras, estaría padre, porque acá ni modo que hagan un coctel de ‘Mamás Morton’”.

Además de Chicago, Michelle Rodríguez continúa como alternante en Mentiras, Monólogos de la vagina, empezará el rodaje de Mirreyes vs Godínez 2, protagonizará la cinta Bonita y tiene algunos proyectos en televisión, además de sus presentaciones con su "show" de comedia.

Acerca de cómo administra su tiempo, reveló: “Hay mucho que se sacrifica, pero cuando sientes el abrazo de la gente y logras toda esta sensación de felicidad y plenitud al estar arriba del escenario, se olvidan esos sacrificios, vale la pena, le dedico a cada uno su tiempo y espacio, pero sobre todo, me divierto y lo amo infinitamente, creo que eso me hace aguantar, que la paso bomba en cada uno”, finalizó.