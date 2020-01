Exintegrantes de The Doors, juntos para show con causa

Robby Krieger y John Densmore, exintegrantes de la banda estadounidense de rock The Doors, se presentarán en un concierto que tiene la finalidad de recaudar fondos para personas carentes de un hogar.

Será el próximo 23 de enero en Los Ángeles cuando Krieger y Densmore, los únicos integrantes vivos de lo que un día fue The Doors, se presenten en el encuentro con causa Homeward bound, en el que también actuarán personalidades como Ingrid Machaelson, Jason Mraz, Fitz and the Tantrums y Maddie Poppe.

De acuerdo con la revista musical Rolling Stone, Densmore declaró que aún no ha definido cuáles serán los temas que interpretarán durante su presentación en el espectáculo; sin embargo, destacó que no es algo nuevo pues durante su estancia con The Doors era costumbre decidir, en el último momento, con qué canción abrirían el "show".

“Era la persona que los formaba, porque nadie más lo haría. Planeábamos las primeras tres o cuatro canciones y después todo era espontáneo”, señaló el baterista, quien en 2017 también se presentó al lado de Krieger en el Museo de Cultura Pop de Seattle; en 2016 actuaron en un concierto en homenaje a su excompañero, el cantante Ray Manzarek, quien falleció a causa de cáncer en 2013.

Densmore agregó: “Cuando has tocado estas canciones todas las noches durante muchos, muchos años, sólo están en tu sangre. En dos bares estuvimos de regreso. Es sólo una parte de ti”.