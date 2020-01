No murieron durante ensayo: ANDA sobre actores de Sin miedo a la verdad

Aunque inicialmente se dijo que los actores Luis Gerardo Rivera y Jorge Navarro Sánchez habían fallecido tras hacer una escena durante la filmación de la serie Sin miedo a la verdad, es la delatada de la Asociación Nacional de Actores (ANDA) quien afirma que la producción sí contaba con dobles de riesgo (stunts).

Este viernes por la noche Magdalena del Río, delegada de la ANDA, quien estuvo presente cuando ambos actores se accidentaron, recordó que el accidente se dio tras haber terminado una de las escenas y no durante un ensayo, como originalmente se dijo.

"Yo vi que los actores ya habían salido de sus escenas y los llamaron para hacer una tercera (filmación) de protección. Yo estaba parada cuando escuché un golpe y salí corriendo y los vi tirados. La escena que hicieron era de protección, porque sus escenas ya estaba hechas", dijo Magdalena.

La delegada señaló que si había dobles de riesgos quienes hicieron las escenas y se contaba con todas las medias de seguridad necesarias, por lo que sucedió durante la filmación fue un accidente.

"Había todas las medidas de seguridad. Se supone que sí porque tenían a sus stunts. Estas escenas que regresaron a hacer eran de protección para sus caras. Realmente no sé qué pasó porque yo estaba abajo y cayeron. Los vi tirados. Tengo entendido que uno perdió el equilibrio y se agarró del otro actor. Lamentablemente, un accidente bastante feo. Me siento mal porque ellos no debían haber caído de esa manera", explicó.

Del Río aseguró que su trabajo durante la filmación era asegurarse de que en caso de accidente, se atendiera de manera oportuna.

"Mi trabajo durante la filmación era que hubiera una ambulancia y el equipo necesario. Sobre todo, soy la encargada que estuvieran los stunts, que son los que demandan los actores", dijo.

La delegada añadió que las familias de los occisos contarán con toda la protección de la ANDA y de Televisa, y que los restos de Jorge Navarro Sánchez serán trasladados a Guadalajara este sábado tras ser velado.

"Televisa y la ANDA se han portado bien. En cuanto llegué al hospital, uno de ellos iba vivo. Llegó el secretario del trabajo apoyando en todos los aspectos, el secretario de la ANDA, Chucho Ochoa, y toda la gente que se requería en ese momento. Ambas familias estarán indemnizadas porque fue un accidente laboral", añadió.