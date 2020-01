Esta es la reacción de Margot Robbie y Emma Mackey al ser confundidas

La serie de Netflix, Sex Education, no sólo ha llamado la atención del público por su trama, sino también por el gran parecido de una de sus protagonistas, Emma Mackey, quien da vida a “Maeve”, con la actriz nominada al Oscar por su papel en El escándalo, Margot Robbie.

Ambas actrices dejaron claro que están al tanto de la comparación, pues en una reciente entrevista para promocionar la segunda temporada de la producción juvenil con el programa BBC 1 Radio, la emisión abrió el tema sobre el parecido, ya que el presentador le mostró a Emma un clip en el que un periodista le pregunta a Robbie con que otra famosa la han confundido, a lo que respondió que con Mackey.

“Alguien vino hace unas semanas cuando estaba comiendo una hamburguesa en Apple Pan y me dijo: ‘Me encantas en Sex Education, ese programa es genial; acabo de empezar a verlo’. Y yo estaba como: ‘Lo siento mucho; no soy yo.’

Ante eso, Emma se dijo encantada por la respuesta de la actriz australiana, además de expresar su opinión respecto a la comparación.

“Sólo me hace reír y creo que ya es una cosa que está corriendo ahora, como un chiste que se esparce. ¿Han visto a Margot Robbie y Emma Mackey en la misma habitación?”.

“Pero toda la gente que me conoce bien no lo ve como algo gracioso, no creen que me parezca a Margot Robbie, pero lo tomo y creo que ella es maravillosa”, señaló.