Polémica por Insabi es tema político: Margarita Valdez

La senadora de Morena por Durango, Margarita Valdez Martínez, en la Cámara Alta del Poder Legislativo, dijo que la entrada en funciones del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) ha causado mucha controversia y que para ella, esto obedece a un tema político.

Indicó que algunos funcionarios públicos se oponen a este esquema porque "lastima" muchos de los intereses económicos de algunas entidades del país, que a través de las Secretarías de Salud tienen convenios con farmacéuticas "para que se les siga comprando y vendiendo los medicamentos al precio que ellos quieren.

Medicamentos de dudosa calidad y medicamentos que llegaron al extremo de ser 'agüita', así como se detectó el ponerle 'agüita' a los niños con cáncer en Veracruz, nadie nos asegura que aquí en Durango no haya pasado lo mismo, nadie. Son cosas que hay que ir deteniendo y que hay que ir parando", afirmó.

Señaló que todos los institutos de salud han tenido un origen y que el Seguro Popular únicamente era una aseguradora para afiliar a la gente, además de que se llegó a convertir en una "caja chica o grande" para financiar campañas políticas o proyectos personales de muchos funcionarios y políticos de la República Mexicana.

"Que el gobernador (de Durango, José Rosas Aispuro Torres) está pensando si lo firma o no lo firma, está en todo su derecho de pensarlo, yo no puedo decir si eso es bueno o eso es malo porque soy muy respetuosa de la independencia y libertad de cada uno de los poderes, él es Poder Ejecutivo en el Estado y yo soy Legislativo Federal", detalló.

La integrante de la Comisión de Salud en el senado, mencionó que el mandatario estatal de Durango terminará haciendo lo que mejor le convenga a los habitantes de esta entidad.

Y añadió que si por su afiliación partidista, Aispuro Torres no firma su adhesión al Insabi, buscarían otras alternativas para atender a la población no derechohabiente.

"No se asusten tampoco mucho, cuando el Seguro Popular empezó a funcionar hace 15 años, el penúltimo Estado que entró al Seguro Popular fue Durango, fue una controversia entre el gobernador de Durango y (Vicente) Fox. Si el gobernador no firmara por su afiliación partidista, creo que él sabe que es una gran responsabilidad proteger la salud de los duranguenses y si él puede y lo quiere hacer solito…", expresó.

Aseguró que no se ha puesto ninguna condición a los gobernadores y que la infraestructura de Salud seguirá siendo de los Estados, además de que el presupuesto seguirá fluyendo. "Si se inscriben al Insabi, si lo firman, va a haber más de 40 mil millones de pesos para los Estados que participen", aseguró.

El Instituto de Salud para el Bienestar entró en operaciones el pasado primero de enero de 2020 como un órgano descentralizado de la Secretaría de Salud federal.

Según la senadora, la ley contempla que se de un tiempo para que se apliquen las reglas de operación y aseguró que esto no perjudicará a los usuarios.

"Que la ciudadanía no se mal informe, el hecho de que no haya una normatividad no quiere decir que a ellos se les va a descuidar en su salud", expresó.

Valdez Martínez estuvo ayer viernes en el municipio de Lerdo para brindar información referente al funcionamiento y beneficios del Insabi.