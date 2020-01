Van Rankin y Cervantes hacen el tradicional 'Ritual Guerrero' en el TSM

A pesar que ya se puso en marcha el torneo Clausura 2020 de la Liga MX, Santos Laguna en compañía de algunos fieles seguidores, realizó el tradicional Ritual Guerrero a sus refuerzos.

El Auditorio Orlegi del Territorio Santos Modelo (TSM), fue el lugar donde se realizó la ceremonia, para brindarle la bienvenida formal a Josecarlos Van Rankin, quien ya debutó con la albiverde en la fecha inaugural ante Xolos, así como Alan Cervantes, ambos, procedentes de las Chivas Rayadas.

Y es que en presencia de los Abonados Guerreros, dos de ellos, pintaron marcas verdes en los rostros de los nuevos integrantes del plantel. Posteriormente, otro par de aficionados, les hicieron entrega del jersey oficial, con el cual se enfundaron.

Hicieron acto de presencia el capitán Jonathan Orozco y el zaguero Matheus Dória, a quienes les dieron la bandera santista a los refuerzos, quienes lo ondearon en 7 ocasiones, 6, en representación de los títulos que ha obtenido la institución, así como una más, por la ilusión de conseguir la séptima estrella en este certamen.

Más tarde se dio paso a una sesión de preguntas y respuestas para los refuerzos por parte de los abonados, además de una rifa de artículos oficiales verdiblancos entre los asistentes, mediante preguntas sobre los nuevos elementos.

26 AÑOS de edad tiene Josecarlos Van Rankin, mientras que Alan Cervantes tiene 22.

"Venimos con el compromiso. Es un reto muy grande venir a este equipo", mencionó Van Rankin. Por su parte, Alan Cervantes, quien aún no debuta en Liga MX con los Guerreros, dijo que: "la afición me ha recibido muy bien desde que llegué, me siento como en casa, sé la gran institución que es y lo que se pelea. Estamos cien por ciento dispuestos a dejar no sólo las piernas, sino el alma y el corazón en cada entrenamiento y en cada partido".

Los asistentes felicitaron a Cervantes por su cumpleaños, concluyendo con una visita de alrededor de 20 minutos, a la práctica vespertina de los Guerreros, celebrada a puerta cerrada.

Nacido el 14 de mayo de 1993 en la Ciudad de México, Josecarlos se desempeña como lateral derecho. Tiene 26 años de edad, mide 1.78 metros y pesa 73 kilogramos. Maneja el perfil derecho.

Su experiencia en Liga MX es importante, al sumar más de 200 partidos disputados. Debutó en Primera División en el torneo Clausura 2012 con el conjunto de Pumas, donde realizó su proceso formativo.

Tras un breve paso por Pumas Morelos, regresó al máximo circuito con la escuadra universitaria, permaneciendo hasta el Torneo Clausura 2018. Para el Apertura 2018 fue transferido a Chivas, donde jugó hasta el Apertura 2019.

Cuenta con vasto recorrido en Selecciones Nacionales, destacando en su palmarés el título del Premundial de la Concacaf en 2013 con el representativo mexicano Sub-20, así como la medalla de plata en los Juegos Panamericanos Toronto 2015, con el Tricolor Sub-23.

Su primer partido con la Selección Mayor de México fue el 11 de octubre de 2018, enfrentando a Costa Rica. Dentro de sus principales virtudes resalta la conducción del balón, capacidad para realizar coberturas, juego aéreo y habilidad para agregarse al ataque.

Nacido el 17 de enero de 1998 en Guadalajara, Jalisco, Alan, se desempeña como mediocampista de contención. Pese a su corta edad, cuenta con experiencia en cuatro torneos de Liga MX, tres de Copa MX y competencias internacionales de clubes de primer nivel.

Debutó en la Liga MX en el torneo Apertura 2017 con el conjunto de León, al que llegó en calidad de préstamo por parte de Chivas, donde realizó su proceso de Fuerzas Básicas.

En el torneo Clausura 2018 regresó a la institución tapatía, con la que conquistó la Liga de Campeones Concacaf en 2018, título que le permitió disputar la Copa Mundial de Clubes en los Emiratos Árabes Unidos meses más tarde.

Tiene un importante recorrido en Selecciones Nacionales Menores, al participar en la Copa del Mundo Sub-17 de Chile 2015, Copa del Mundo Sub-20 de Corea del Sur 2017, Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018 y Torneo Esperanzas de Toulon 2018, en el que el Tricolor Sub-21 consiguió el subcampeonato.