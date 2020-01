Mónica Naranjo y Gloria Trevi lanzan melodía

Hace tiempo anunciaron en sus redes sociales que estaban preparando una canción juntas y sus fans por fin la escucharon ayer.

Durante los primeros minutos de este viernes, Gloria Trevi y Mónica Naranjo lanzaron en las plataformas digitales el sencillo de nombre Grande.

La melodía habla de historias de abuso y Gloria ha admitido que la creó inspirada en lo ocurrido a su amiga: "Yo lo escribí pensando en esta niñita (Mónica), porque ella ya me había contado algunas cosas fuertes, que ya ha superado y me hicieron admirarla más, y cuando oigan la canción sabrán que es un dueto increíble", reveló "Glow" hace unos meses.

Por su parte, Mónica Naranjo comentó en sus redes que se encuentra feliz por la salida de la canción.

"Estar en mi segunda casa -México- y levantarse con dos éxitos.... ¿¿¿Se puede estar más feliz? ????

"Gracias Gloria Trevi por regalarme esta canción que me hizo bailar desde el minuto 1!! ?? No me olvido de mi España, gracias a todos por compartir la aventura de La Isla de las Tentaciones conmigo, estoy muy feliz! GRACIAS, VIDA!! #LaIslaDeLasTentaciones #Grande", redactó.

Además del sencillo, fue lanzado un videoclip en el que se retratan algunos casos de abuso: una pequeña que es humillada y violentada por sus padres; un empleado de cocina que es golpeado por su superior; y un travesti que es violentado en la calle. Todas las historias terminan para bien, tal como lo dicta la letra de la canción.

El videoclip fue dirigido por Pedro Torres, quien durante el rodaje destacó que "son dos mujeres que están luchando continuamente con su arte y su actitud, por toda esa inclusividad que le hace falta al mundo.

"Tenemos muchas viñetas en el video donde va a ser interpretado lo que ellas quieren expresar, pero lo más importante es el arte que hacen con esta canción".

En las últimas semanas, Naranjo ha dado varias entrevistas y en una que ofreció al diario El País comentó que pese a que es una mujer talentosa y con atributos no ha ligado un hombre tras su divorcio con Óscar Tarruella.

"Soy una persona autosuficiente, que no dependo ni de nada ni de nadie, yo me lo guiso y yo me lo como, y en la intimidad ni les cuento cómo estoy, así que sí, soy un partidazo, pero aún así no ligo nada de nada".