Oscar Isaac protagonizará y producirá una cinta tras el final de Star Wars

El guatemalteco Oscar Isaac, una de las estrellas de la última trilogía de Star Wars, protagonizará y producirá The Great Machine, la adaptación al cine del cómic de superhéroes Ex Machina.

Se trata de una de la primeras películas que Isaac producirá, junto al autor del libro Brian K. Vaughan, tras el final de la saga Star Wars, informó en hoy exclusiva el diario especializado The Hollywood Reporter.

El cómic en el que se basará el proyecto se publicó en 2004 por Vaughan y el artista Tony Harris bajo el sello DC Cómics y ganó el premio Eisner, uno de los más importantes de ese género literario.

"Ex Machina" narra la vida de Mitchell Hundred, un superhéroe retirado que se convierte en alcalde de la ciudad de Nueva York después de los atentados del 11 de septiembre.

El protagonista, que Isaac encarnará en la gran pantalla, posee el poder de hablar con dispositivos mecánicos, pero el cómic presta más atención a cuestiones relacionadas con el gobierno y el liderazgo político en lugar de a los superpoderes.

Curiosamente, Isaac ya participó en otra cinta titulada Ex Machina, con un argumento que no tiene nada que ver con el cómic pero que ha llevado a los estudios a cambiar el título de la futura película por The Great Machine.

Isaac también será el protagonista del próximo drama de Paul Schrader, The Card Counter, y aparecerá con Timothée Chalamet en Dune, la adaptación del clásico de Frank Herbert dirigida por Denis Villeneuve.

La trayectoria del intérprete latino, que ganó el Globo de Oro a mejor actor de serie limitada por Show Me a Hero (2015), incluye otros filmes como Inside Llewyn Davis (2013) y Annihilation (2018).

El guatemalteco es muy popular por su papel como Poe Dameron en Star Wars.

"Esto es enorme. Más que todo, no solo terminar las tres películas (de la reciente trilogía) sino las nueve (de la epopeya completa sobre los Skywalker). Poder contribuir a esta historia en nueve capítulos, a esta saga completa, sí se siente como un orgullo y también como una satisfacción", confesó el actor a EFE en una entrevista reciente.