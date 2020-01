Alex, de Maná, destacará por su talento

La revista Modern Drummer anunció que Alex González, de Maná, uno de los mejores bateristas del mundo, quien acaba de finalizar la gira “Rayando el sol” con más de 30 estadios agotados en EUA , estará en el stand de Paiste Cymbals en NAMM firmando copias de la portada de Marzo de 2020 de la que él será el protagonista.

Alex también firmará una fotografía a color y exclusiva de Modern Drummer disponible solamente para las primeras 200 personas. La firma tendrá lugar en el stand de Paiste Cymbals este sábado a las 12:00 del día

“Estoy muy emocionado de que Alex firme copias de su primera aparición como artista de la portada de Modern Drummer y de una foto especial a color de Modern Drummer exclusiva para NAMM. Este es un momento muy especial tanto para Alex como para MD, ya que sus fanáticos podrán conocerlo en persona mientras celebran la entrevista de portada ”, explicó el editor de Modern Drummer, David Frangioni en un comunicado.

La CEO de Modern Drummer, Isabel Spagnardi, comentó: "Nos sentimos honrados de que Alex firme copias de esta edición que lo tiene como portada en NAMM, será un momento muy especial para todos los que puedan asistir". "Me siento honrado de estar en la portada de Modern Drummer,” comentó González. “ Para mí es un sueño hecho realidad, he sido lector desde la infancia, la revista me enseño a todos los grandes bateristas del mundo y lo que yo aspiraba lograr algún día”.