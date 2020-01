1943: Nace Janis Joplin, afamada cantante estadounidense de rock y blues

Janis Lyn Joplin, quien fue la primera mujer en ser considerada una gran estrella del rock and roll y blues, es recordada este domingo a 77 años de su nacimiento.

Joplin nació el 19 de enero de 1943 en Port Arthur, Texas.

Su padre Seth trabajaba en una refinería y su madre Dorothy había destacado a través del canto en su escuela. Ambos querían que su hija fuera maestra; sin embargo, a los 16 años Janis comenzó a manifestar su amor por la música y su rebeldía.

Se pintó el cabello de color naranja y se unió a una pandilla de jóvenes radicales, además que rechazaba el racismo y era acusada de ser amiga de los negros.

A los 17 años comenzó a cantar en los bares de Louisiana, donde interpretaba y escuchaba "música de negros". Grabó su primer disco cuando estudiaba bellas artes en la Universidad de Texas.

En 1963 la ciudad de San Francisco atestiguó el talento de la llamada "Dama Blanca del Blues". Por esa época inició su contacto con las drogas, se sumió en un estado de abandono y aumentó mucho su peso.

No obstante, anunció a su familia que retomaría sus estudios universitarios y que se casaría con un hombre que conoció en San Francisco, llamado J.P., pero el enlace no tuvo lugar pues él la abandonó, lo que marcó más su inseguridad afectiva y sentimiento de soledad.

Regresó a San Francisco y a la música, uniéndose a la banda Big Brother and The Holding Company, creando una combinación perfecta. Joplin amaba la libertad creativa de la escena musical en aquel lugar.

La banda obtuvo buenas críticas, cada vez más centradas en ella y menos en todo el grupo. Esto reforzó su autoestima y carrera, por lo que pronto fue conocida en el resto de Estados Unidos.

Actuó con su agrupación en el Festival de Monterrey en 1967, junto con Jimi Hendrix, Jefferson Airplane, Canned Heat, The Who, The Mamas and the Papas, The Byrds y Otis Redding. Para entonces aspiraba a ser algo más que "La Reina de los Hippies", como también se le denominó.

Dos veces participó en dicho festival, y para su segunda intervención cambió su ropa hippie por un traje dorado. A partir de entonces el grupo fue contratado por el productor de Bob Dylan, Albert Grossmael.

Joplin eclipsaba a los Big Brother, pero durante su gira por todo el país comenzó a consumir heroína para huir del agobio de la fama. Decía que nada que se sintiera tan bien podía ser malo y sólo quería algo de paz.

En la primavera de 1968 se trasladaron a Nueva York para grabar su primer disco. Aunque Janis no encajaba en la agrupación, aquella combinación de música repetitiva de estilo psicodélico de los años 60, con su voz, era prodigiosa. Su éxito fue notable en discos como Bola y cadena y Pedazo de mi corazón, ambos en 1968.

Las críticas fueron muy buenas para Janis Joplin, aunque no tanto para el grupo. Albert Grossman le propuso un cambio de banda, pues el Cosmic Blues Band sonaba distinto; con trompetas y coros, entre otros. La fusión no funcionó.

Janis comenzó a prodigarse en entrevistas, en las que terminaba hablando de su vida y sentimientos. Decía que hacía el amor con 25 mil personas en el escenario y luego volvía sola a casa.

Cada vez dependía más del alcohol y la heroína. Sin embargo, se había convertido en un símbolo de fuerza y rebeldía para muchos.

Quiso entonces volver a su pueblo natal como estrella de rock. Sus padres aprovecharon para marcharse y ella no fue bien recibida por la gente. Este fracaso fue magnificado en los medios de comunicación, y fue un desafío que se volvió contra ella.

En septiembre de 1970 se trasladó con su nuevo grupo a Los Ángeles para realizar su último disco Pearl, siendo el 4 de octubre la fecha para la grabación. Ese mismo día su cuerpo fue descubierto aproximadamente 18 horas después de su muerte.

La cantante falleció a causa de una sobredosis de heroína y como las jeringas desaparecieron, su muerte estuvo rodeada de misterio. Se especuló que pudo haber estado con ella alguien más en la habitación.

Janis, quien fue la primera mujer blanca en ser considerada una gran estrella de rock, ya había pasado por experiencias similares, pero había salido con vida, aunque en esta ocasión no pudo evitar ser víctima de los excesos del alcohol y las drogas.

Tras su deceso, salió el disco Pearl que fue un éxito, manteniéndose en el número uno de ventas durante 14 semanas. Janis dejó un testamento en el que estipuló que debían darle 600 dólares a sus amigos para que celebraran su muerte con una fiesta salvaje.

En 2007, la vida de la intérprete se contempló para un filme, al igual que la de otros famosos como Jimi Hendrix, James Brown y Kurt Cobain, luego del éxito de las "biopics", de Ray Charles y Johnny Cash.

Para 2008 figuró en una exposición que realizó Paul McCartney en honor a su esposa, quien falleció en abril de 1998, en la galería James Hyman del 24 de abril al 7 de junio.

Asimismo, en junio de ese año salió a la venta The Woodstock experience, álbum que reúne temas presentados en vivo en el Festival Woodstock de 1969, además de unas grabaciones de estudio. En este material aparecen 10 temas de Joplin, como Raise your hand, To love somebody, Summertime y Piece of my heart.

En marzo de 2012 se puso a disposición del público su disco titulado Live at the carousel ballroom, que fue grabado durante un concierto ofrecido por la artista el 23 de junio de 1968 y cuenta con la participación de Big Brother and The Holding Company

El material discográfico, grabado por el legendario Owsley Stanley, mejor conocido como "Bear", promete ser un portal al pasado de los mejores momentos de la escena hippie.

Para 2013 el auto Porsche de Joplin caracterizado psicodélicamente fue parte de la exposición que montó la agencia de autos en el Museo de Artes de Carolina del Norte.