Cumple Cuauhtémoc Blanco 47 años

Hace 47 años nacía en la Ciudad de México, Cuauhtémoc Blanco Bravo. Ex futbolista del América, Necaxa, Veracruz, Valladolid, Chicago Fire, Santos Laguna, Irapuato, Dorados y Lobos BUAP.

Tres veces mundialista: Francia 1998, Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010. También fue actor. Presidente Municipal de Cuernavaca y actualmente gobernador del estado de Morelos.

Criado en Tepito y dueño de gran calidad e inteligencia en la cancha, la carrera de Cuauhtémoc siempre estuvo rodeada de historias diferentes.

Ángel González, la "Coca", visor en el futbol amateur, cuenta que en sus primeros meses en el América, Panchito Hernández, vicepresidente de América, se negaba a darle 800 pesos al mes a Cuauhtémoc para sus gastos de transportación, fue cuando llegó la amenaza, "si no lo tratan bien, se va a las Chivas, allá también lo quieren". El problema llegó a los oídos de Miguel Ángel López, el "Zurdo", técnico de las Águilas que en ese entonces convenció a la directiva que tratara bien a la promesa del club.

En 2001 Blanco vivió momentos complicados en su carrera cuando fue facturado en un juego de Selección Mexicana, lo que no lo dejó triunfar en España. Cuenta la leyenda que mientras estaba en rehabilitación en Valladolid, lo dejaron solo en la alberca para que realizara ejercicios, el mexicano se metió al agua, pero no se dio cuenta de que ésta tenía mucha profundidad y como no sabe nadar, estuvo a punto de ahogarse.

Estando en el América, en una comida con el equipo, Cuauhtémoc sacó una "paloma", la encendió y la echó en medio del comedor. El movimiento causó que un tabique se desprendiera y le cayera a Duilio Davino.