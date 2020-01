"Solo reconoce pero no resuelve", dijo Luz Elena, madre de una pequeña diagnosticada con leucemia linfoblastica aguda, ante las recientes declaraciones del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador sobre la falta de medicamentos en instituciones de salud.

Ante tal panorama, para dar continuidad al tratamiento de su hija, inició una serie de actividades para recaudar fondos para adquirir los medicamentos, cuyos costos van desde los 500 hasta los 2 mil pesos.

El problema de desabasto de medicamentos contra el cáncer se mantiene en la clínica de especialidades del IMSS número 71 de Torreón.

Luz Elena dijo que no se sentaría a esperar a que el Gobierno federal resuelva el problema y poner en riesgo la vida de su pequeña, por lo que ha realizado rifas, boteos en las calles, todo con el apoyo de amigos y familiares, pues ella debe estar al cuidado de su pequeña. "Si el instituto no hace nada por ellos, uno como padre tiene que conseguírselos porque no estamos tratando una gripa", dijo molesta.

De las 19 quimioterapias que se le indicaron como parte de su tratamiento, solo se le ha aplicado una. Luz ya cuenta con los recursos para una segunda, la cual se aplicará una vez que la pequeña se encuentre en las condiciones para retomar su tratamiento.

De acuerdo con la madre de familia, la clínica cuenta actualmente con cinco ámpulas de un tipo de quimioterapia, cantidad que resulta insuficiente para atender a los cientos de pequeños pacientes que acuden a la clínica 71 del IMSS.

Desabasto