Firma para Insabi, a cambio de calidad: Aispuro

El gobernador José Rosas Aispuro declaró que solamente firmará el convenio para la adhesión al Instituto Nacional de Salud (Insabi) en la entidad si esta modalidad garantiza calidad en la atención de los duranguenses.

"Yo fui de los primeros gobernadores en firmar la carta de intención. Nada más que hoy lo que estamos analizando son las condiciones que nos ponen a las entidades federativas", dijo.

Entre estas se encuentra la exigencia de donar toda la infraestructura física a la Federación y eso es algo que no tiene facultad de hacer el gobernador.

Hay que ir primero al Congreso local, ya que la Ley de Bienes del Estado de Durango señala que las propiedades del Estado son intransferibles. En este sentido, advirtió que no se puede donar o ceder un bien del Estado, por lo que se tendría que recurrir a otro esquema para poder realizar el procedimiento.

"Yo estoy de acuerdo en que se realice una especie de comodato, pero no se puede proceder con la donación", remarcó.

Aispuro Torres manifestó que si el Insabi mejora los servicios de salud para los duranguenses, no dudará en firmar, pero si no hay garantía de ello, no lo hará.

Por lo pronto, el tema se mantiene bajo análisis e incluso tuvo la oportunidad de decirles al presidente y al secretario de Salud que tiene la mejor disposición, pero hay que ver bien las reglas de operación del programa, pros y contras.

"Hay dos opciones: firmar un convenio de adhesión u otro de no adhesión. Tengan la seguridad de que yo voy a tomar la mejor decisión y la que más ayude a resolver las necesidades de Durango en materia de Salud.

"En lo que hemos platicado con el presidente Andrés Manuel López Obrador nos ha comentado que los Gobiernos, firmemos o no, tendremos los recursos que nos corresponden de acuerdo con el Convenio de Coordinación Fiscal", anotó.

Dijo que si firmar representa recursos extraordinarios, entonces hará lo que más le convenga al estado, pues lo que interesa es la calidad en la atención.

Por lo pronto, desde el 1 de enero en la entidad se dejó de cobrar cuotas en los hospitales, con todo y que ahora la demanda es mucho mayor a la que se tenía.

Durango es uno de los estados con mayor porcentaje en el abasto de medicamentos, sin que esto signifique que la demanda se tiene resuelta al 100 por ciento, pero se ha mejorado en los últimos años.

Este año se fortalecerá la infraestructura en equipo del Hospital General 450, con la implementación de 100 camas más para la habilitación de la parte del tercer piso, que no está en uso.