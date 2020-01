Se resisten en Lerdo a revisión de mochilas

El subdirector de Educación municipal, Noel García Martínez, dijo que hay una resistencia en las escuelas para aplicar el operativo Mochila Segura en los planteles de Ciudad Jardín.

Afirmó que se han visitado varias escuelas del municipio y han encontrado un gran hermetismo para aplicar el programa, justificando los directores de escuela que no lo hacen porque no hay quien los defienda.

Explicó que los directivos señalan que temen que al aplicar la revisión de mochilas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) los sancione, al indicar que se violan los derechos de los niños.

Comentó que la autoridad de Educación en La Laguna anunció que este jueves se aplicaría el operativo en escuelas de la zona, sin embargo, dijo que en Lerdo no se aplicó la revisión de mochilas en escuelas.

Refirió que en estos momentos se está dando capacitación a maestros para que logren convencer a padres de familia para avalar el operativo.

"Al menos en Lerdo no se aplicó el operativo de revisión en mochilas en escuelas", declaró el funcionario.

Citó que hay padres de familia que están a favor de estas revisiones, sin embargo, dijo que es fecha en que los directores no contemplan aún aplicar el programa en sus instalaciones educativas.

Algunos directores de escuelas públicas no quisieron confirmar si aplicaron o no este programa, en tanto en escuelas privadas se informó que no lo hicieron dado que los pequeños dejan sus mochilas en la escuela.

La siguiente semana informarán si aplicarán o no formalmente el operativo en Lerdo.