Anomalías en Módulo XII

SEñALAN

Ya se encuentran funcionando las nuevas oficinas del Módulo de Riego Nº XII.

Este módulo atiende a 28 ejidos y un representante de la pequeña propiedad.

De este módulo dependen 2 mil 072 usuarios y el riego de más de 4 mil hectáreas.

La nueva mesa directiva denunció ayer públicamente graves anomalías encontradas durante el proceso de entrega-recepción, por las cuales se interpondrá una denuncia ante el Ministerio Público contra la anterior administración, ya que encontraron adeudos por casi 9 millones de pesos.

Reconocimiento

Fue en noviembre pasado cuando la nueva administración que preside Juan Manuel Covarrubias Hernández, recibió el reconocimiento por parte de las Oficinas Centrales de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través de Cuenca Cuencas Centrales del Norte, como presidente y secretario, respectivamente.

Joel de los Santos Nava, secretario del Consejo de Administración del Módulo de Riego número 12, mencionó que se tiene un adeudo de 7 millones de pesos correspondientes a los tres últimos periodos del ex presidente del citado módulo y también ex alcalde, Nicolás Muñiz, porque no pagaba los derechos de agua en bloque a Conagua, mientras que también se tiene un adeudo de un millón 700 mil peso por uso de maquinaria.

9

AñOS

Duró el anterior presidente del módulo, el también ex alcalde Nicolás Muñiz.

NúMERO

Recuperar

Explicaron que el siguiente paso es recuperar la maquinaria agrícola y pesada, la cual señalan que el presidente saliente la tiene en su poder desde el 2010 y no la ha regresado.

